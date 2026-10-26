Milan-Bologna, probabili formazioni e assenze: verso la sfida di San Siro

Mercoledì 28 ottobre 2026, alle 18:30, il Bologna sarà ospite del Milan a San Siro per la nona giornata del campionato di Serie A. I rossoblù arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo il successo per 2-0 sul Cagliari, mentre i rossoneri hanno superato l’Udinese con lo stesso risultato. Una sfida importante per entrambe le squadre, chiamate a dare continuità ai risultati ottenuti nell’ultimo turno.

Recuperi e assenze

Il Milan dovrà fare i conti con diverse assenze. Tra i giocatori indisponibili figurano Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot e Terracciano, mentre per alcuni elementi dello scacchiere rossonero saranno decisive le valutazioni dello staff medico. Ruben Amorim dovrà quindi individuare la soluzione migliore per affrontare una squadra che, nelle ultime uscite, ha mostrato segnali di crescita.

Anche il Bologna si presenterà a San Siro con alcune defezioni importanti. Holm, Orsolini e Piccoli sono indisponibili e non saranno a disposizione di Raffaele Palladino. Il tecnico rossoblù deve valutare le sue opzioni soprattutto il reparto offensivo. Perché, oltre agli assenti confermati, bisognerà valutare anche la disponibilità e le condizioni di Enem e Dovbyk.

Le probabili formazioni

Il Milan potrebbe schierarsi con il 4-4-1-1, affidando a Maignan la difesa della porta. Davanti a lui, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Gila, De Winter, Pavlovic ed Estupiñán. A centrocampo spazio a Hutchinson, Musah, Jashari e Bartesaghi, con Cissé alle spalle di Gonçalo Ramos.

Il Bologna dovrebbe rispondere con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali è atteso Skorupski, protetto dal terzetto difensivo composto da Darmian, Casale e Theate. Sulle corsie esterne potrebbero agire Zortea e Miranda, mentre in mezzo al campo spazio a Pobega e Ferguson. Sulla trequarti Bernardeschi e Cambiaghi dovrebbero sostenere Odgaard, riferimento offensivo dei rossoblù, a meno che Enem non stia meglio rispetto ai giorni scorsi.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cissé; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.

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