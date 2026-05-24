Milinkovic-Savic premiato per il gesto di fairplay nei confronti di Massimo Pessina

«Nel gesto di Milinkovic-Savic che abbraccia il giovane esordiente Massimo Pessina al termine di Bologna-Napoli c’è tutto l’affetto di chi quelle emozioni le ha già vissute. Il campione che riconosce il talento tra amicizia e rispetto» è quanto scritto da Lega Serie A sul proprio account X al termine nella partita tra rossoblù e partenopei andata in scena al Dall’Ara lo scorso 9 novembre.

Vanja Milinkovic-Savic ha abbracciato il giovanissimo Massimo Pessina al termine di Bologna-Napoli 2-0 del 9 novembre: il portiere serbo ha vinto il premio “Fairplay” di Lega Serie A

Un bellissimo atto di sportività risalente addirittura all’undicesima giornata di campionato, a quello che forse è stato il momento di migliore forma fisica del Bologna. I rossoblù sconfissero per 2 a 0 il Napoli capolista e Campione d’Italia in carica, volando a -1 proprio dalla vetta. Il match non è solto terminato a favore dei padroni di casa, in gol con Thijs Dallinga e Jhon Lucumí, ma ha anche visto l’esordio nella massima serie del classe 2007 Massimo Pessina.

Il giovanissimo terzo portiere della squadra emiliana, infatti, fu chiamato a sostituire l’infortunato Skorupski dopo appena 8′ di gioco, raccogliendo inoltre un importantissimo clean sheet. Tra l’altro, il ragazzo aveva ancora 17 anni: avrebbe compiuto la maggiore età un mese e mezzo dopo, il 25 dicembre.

Al termine della sfida l’estremo difensore del Napoli Vanja Milinkovic-Savic rivolse al giovane Massimo un grande gesto di sportività, andando ad abbracciarlo nonostante la sconfitta. La Lega Serie A, dunque, ha voluto mettere in evidenza il comportamento dell’esperto portiere serbo nei confronti del giovanissimo numero 25 dei felsinei assegnandogli il premio “Fair play” (come riportato da Sportmediaset).

Pessina e la maglia da titolare in Napoli-Bologna 2-3

Grazie alla bella prestazione regalata nella gara d’andata, mister Italiano ha deciso di schierare Pessina dal primo minuto anche al ritorno. Il match dello Stadio Maradona è andato in scena l’11 maggio, con il Bologna che è riuscito a replicare l’impresa: i felsinei, infatti, hanno portato a casa uno splendido 2-3 firmato da Bernardeschi, Orsolini e Rowe.

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