FINALE – Napoli-Bologna 2-3

Il posticipo serale della trentaseiesima giornata di Serie A tra il Napoli ed il Bologna è una sfida già giocata due volte nel corso di questa stagione: all’andata uno dei Bologna migliori delle ultime annate sconfisse tra le mura di casa gli allora campioni d’Italia. La finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, invece, andò ai partenopei. Da segnalare la titolarità di Pessina, che esordì proprio nella partita di andata contro i campani.

La cronaca del match

Finisce qui! Il Bologna espugna lo stadio Maradona di Napoli per tre reti a due.

90 + 2′ – Pessina para e blocca sicuro a terra un colpo di testa su calcio d’angolo.

Sono 4 i minuti di recupero.

90 + 1′ – Golazo del Bologna! Spunto dalla sinistra di un instancabile Miranda che calcia forte in porta, Milinkovic-Savic gli nega il gol del vantaggio: sulla ribattuta Rowe si coordina e con una semirovesciata spettacolare batte l’estremo difensore partenopeo. Bologna in vantaggio al Maradona.

85′ – Forze fresche che subentrano da entrambe le panchine: partita ora spezzettata e con poca enfasi.

79′ – Altra conclusione del Bologna: stavolta è Rowe a puntare l’area avversaria e a scoccare la freccia. Palla alta.

77′ – Conclusione da distanza siderale di Ferguson pescato tra le linee: pallone altissimo.

70′ – Partita che è scesa di ritmo, ma che rimane piacevole. Il Bologna ha riguadagnato campo e possesso palla, mentre il Napoli cerca di ripartire appoggiandosi ad Hojlund e sugli esterni offensivi.

61′ – Preme ora il Napoli, con lo stadio Maradona che ribolle ad ogni transizione offensiva dei padroni di casa.

54′ – Doccia gelata per il Bologna. Parità ristabilita all’alba della seconda frazione di gioco. Partita ora molto combattuta e spumeggiante, da una parte e dall’altra.

48′ – Pareggia il Napoli: Hojlund fa da sponda per l’accorrente Alisson Santos che trafigge Pessina. Parità al Maradona.

46′ – Subito pericoloso il Napoli da calcio d’angolo: Di Lorenzo anticipa tutti e incorna il pallone spedendolo però alto sopra la traversa.

45′ – Inizia la seconda frazione del match.

Primo tempo

45+2′ – Accorcia le distanze Di Lorenzo: carambola in area di rigore del Bologna, con Freuler che serve involontariamente il difensore partenopeo che, solo davanti a Pessina, alza la traiettoria sotto la traversa e non lascia scampo al giovane estremo difensore rossoblù.

45′ – Segnalati dall’assistente tre minuti di recupero.

42′ – Errore in impostazione di Pessina: McTominay non trova lo specchio della porta, lasciato completamente sguarnito.

34′ – Raddoppio del Bologna!

34′ – Orsolini trasforma dagli undici metri il calcio di rigore concesso in seguito alla revisione al Var. Milinkovic-Savic, specialista nel fondamentale, intuisce l’angolo e tocca la palla, ma non può nulla sulla conclusione del numero 7.

33′ – Calcio di rigore per il Bologna! Fallo di Di Lorenzo nei confronti di Miranda.

30′ – Prima occasione da rete anche per i partenopei: McTominay svetta su un calcio d’angolo e schiaccia troppo la palla che finisce a fin di palo, alla sinistra di Pessina.

22′ – Il Bologna fin dai primi istanti della partita è apparso in controllo totale, nonostante l’evidente difficoltà rappresentata dall’avversario. Il Napoli non trova spazi per fare male alla compagine felsinea.

12′ – Incrocio dei pali di Miranda! Orsolini dalla destra non riesce a trovare lo spazio per calciare in porta, la palla arriva all’interno dell’area di rigore dove Miranda con grande coordinazione e con il corpo contrario alla porta tira centrando l’incrocio. Sul ribaltamento di fronte spunto di Giovane e parata con i piedi di Pessina.

9′- Vantaggio del Bologna: perla di Federico Bernardeschi e gol che stappa la partita. Immobile e incolpevole Milinkovic-Savic sulla saetta scagliata dal numero 10 che si infila sotto il sette del montante alla sinistra del portiere.

7′ – Primo sussulto anche dei padroni di casa: azione che si distende dal centrocampo alla zona occupata da Alisson Santos, che punta Joao Mario e converge calciando in porta. Mura tutto Lucumí.

4′ – Primo tiro della partita: Bernardeschi ci prova dalla distanza, palla lontana dallo specchio della porta.

L’arbitro Piccinini fischia e dà il via al match. Si parte!

Saluti e qualche chiacchiera nel sottopassaggio di Napoli per stemperare la tensione prima della partita. Sartori dà la carica all’uscita dagli spogliatoi ai calciatori rossoblù.

Le formazioni ufficiali e il tabellino di Napoli-Bologna

Bologna (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi. All. Italiano. A disposizione: Ravaglia, Skorupski, De Silvestri, Lykogiannis, Heggem, Zortea, Odgaard, Domínguez, Sohm, Moro, Dallinga, Rowe.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Santos; Hojlund. All. Conte. A disposizione: Contini, Meret, Juan Jesus, Olivera, Spinazzola, Beukema, Mazzocchi, Elmas, Gilmour, Anguissa, Vergara.

Marcatori: 9′ Bernardeschi, 34′ Orsolini (Rig.) (B), 45+2′ Di Lorenzo, 48′ Santos (N)

Ammoniti: João Mário, Bernardeschi, Helland, Lucumí (B), Politano (N)

Espulsi:

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì.

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