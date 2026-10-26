Tempesta sul Canada: la curva volta le spalle a Saputo

Il clima attorno al club canadese di Saputo si è fatto improvvisamente gelido, segnato da una profonda frattura tra la proprietà e i sostenitori. Il gruppo organizzato 1642MTL ha deciso di dire basta, proclamando la sospensione di tutte le attività di sostegno fino al termine della stagione.

Una decisione drastica che nasce da un malcontento profondo, alimentato da una serie di insuccessi consecutivi sia sul rettangolo verde che nelle scelte dirigenziali. La pazienza della curva è ufficialmente svanita, trasformandosi in una aperta contestazione contro la gestione di Joey Saputo.

Presidenza Saputo: dalle glorie del passato alla dura realtà del campo

A far traboccare definitivamente il vaso sono stati gli ultimi cocenti ko, a cominciare dalla finale del Canadian Championship persa ai rigori contro il Forge. A questo si aggiunge la drammatica situazione in campionato, dove la squadra naviga solitaria all’ultimo posto nella Eastern Conference con 25 punti, un rendimento che mortifica le ambizioni della piazza.

Il confronto con i fasti di un tempo è impietoso: sul web circolano insistentemente i fotomontaggi che contrappongono lo stadio gremito ai tempi di Didier Drogba e i vuoti attuali degli spalti, specchio fedele di un progressivo e inesorabile declino sportivo che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Fratture societarie e un futuro tutto da scrivere

La crisi non è soltanto una questione di punti persi, ma coinvolge il legame viscerale con la comunità locale. Come fotografato oggi dal giornalista Dario Cervellati su Stadio, la tensione è acuita da decisioni logistiche molto discusse, tra cui lo spostamento dei sostenitori dalla sezione 114 alla 133 dello Stade Saputo.

Questo provvedimento è stato vissuto dai tifosi come un vero e proprio strappo nei rapporti con il club. La situazione è ormai descritta come totalmente insostenibile, al punto che gli ultras mettono apertamente in discussione la continuità del loro impegno e il futuro stesso del gruppo organizzato.

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