Bologna FC
Da Holm a Dovbyk, il solito mercato e le parole di Italiano: Bologna, le notizie del 30 luglio
Il riassunto delle notizie che hanno coinvolto il Bologna nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio: Dovbyk è ufficiale e Holm vuole restare, qualche interesse di mercato e l’intervista di Vincenzo Italiano
Artem Dovbyk è un nuovo giocatore del Bologna, qua dove Holm vuole rimanere. C’è qualche altro interesse sul mercato, e oggi ha parlato anche Vincenzo Italiano sul suo passato Rossoblù: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 30 luglio 2026.
Artem Dovbyk al Bologna, è ufficiale
Il terzo colpo di questo calciomercato del Bologna è Artem Dovbyk: oggi è arrivata finalmente l’ufficialità della società Rossoblù, contestualmente all’ufficialità dell’addio di Santiago Castro.
Qui il link all’articolo completo su Dovbyk al Bologna
Qui il link all’articolo completo su Castro alla Roma
Holm vuole rimanere sotto le Due Torri
È passato l’inverno, anche per Emil Holm: una buona notizia di oggi per il Bologna riguarda la volontà del terzino svedese di rimanere in Rossoblù e giocarsi le sue carte con Domenico Tedesco.
Qui il link all’articolo completo su Holm
Le parole di Vincenzo Italiano
Dalla Turchia, Vincenzo Italiano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo addio al Bologna, ma anche di tutto quello che la città delle Due Torri gli ha lasciato.
Qui il link all’articolo completo sulle parole di Italiano
Interesse per un giovane dell’Almeria…
Tra le notizie di oggi sul Bologna non ci sono solo parole e ufficialità, ma anche il calciomercato: i Rossoblù osservano la situazione attorno a Stefan Džodić, giovane centrocampista dell’Almeria.
Qui il link all’articolo completo su Džodić
…e occhi su Diego Carlos se Lucumì saluta
In casa Bologna si pensa all’eventualità di un saluto di Jhon Lucumì, e ci si guarda intorno per un possibile sostituto: dalla Turchia riportano un interesse per Diego Carlos del Fenerbahce.
Qui il link all’articolo completo su Diego Carlos
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