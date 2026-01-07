Le PAGELLE di Bologna-Atalanta (0-2)

Un turno infrasettimanale da incubo per i Rossoblù: Bologna-Atalanta termina 0-2, grazie alla doppietta di Nikola Krstovic. Ecco i nostri voti.

Bologna-Atalanta, le pagelle: cercasi Orsolini, mentre la difesa è preoccupante

Ravaglia 5,5 – Forse poteva fare qualcosa in più sul primo gol, visto che la palla non era forte. In generale sbaglia fin troppo per uno come lui con i piedi.

Zortea 6 – L’unico che sulla destra ha provato a fare qualcosa, quasi da solo. Ha clienti non facili, ma si comporta bene.

Vitik 5 – Nel primo tempo si comporta anche abbastanza bene, ma poi sul primo gol Krstovic gli sfugge un po’ troppo facilmente, e da lì in poi è sempre peggio.

Heggem 5 – Male anche il norvegese, nel secondo gol soprattutto dove si lascia proprio travolgere da Krstovic. Poco prima era andato anche vicino al gol, ma in generale non basta proprio.

Miranda 5,5 – Non si vede quasi mai in attacco, sintomo di una squadra che sta perdendo i propri punti di forza. In difesa soffre tanto De Keteleare.

Freuler 5,5 – Prova a dare ordine, ma ormai un ordine è difficile trovarlo. Bene che sia rientrato, ma oggi anche lui non è riuscito a fare molto.

Dal 72′ Moro 5,5 – Si fa trascinare dalle sorti di una partita forse già chiusa.

Ferguson 5,5 – Le sue prestazioni sono un’altalena, anche se non si alza mai del tutto. Non male, ma nemmeno bene.

Fabbian 6 – Probabilmente l’unico che ci prova, l’unico che prova a dare fastidio e a far qualcosa: è l’unico di cui si parla nel mercato. Forse qualcosa non quadra.

Dal 72′ Castro 5,5 – Neanche lui incide la davanti, e anche lui sembra un parente lontano di ciò che si è sempre visto.

Orsolini 5 – NCS: non ci siamo. Non ci siamo più, a quanto pare, perché è da tempo che il numero 7 non fa più il numero 7. Il cambio a metà partita è emblematico.

Dal 46′ Rowe 6 – Parte subito forte provandoci in due occasioni, e ha anche una grande chance deviata da Hien. È qualcosa rispetto agli altri.

Cambiaghi 5,5 – Un po’ meglio di Orsolini, perché lui qualcosa costruisce, ma le decisioni sono spesso sbagliate, e questo fa tutta la differenza del mondo.

Dal 80′ Dominguez S.V

Dallinga 5 – Altra partita in cui semplicemente non incide: diventano troppe, e questo non è un bene. Ha una sola occasione e la manda alta, emblematico.

Dal 59′ Immobile 5,5 – Italiano si gioca lui subito, e non viene ripagato del tutto: un po’ spaesato, nemmeno lui incide come vorrebbe.

All. Italiano 5 – Il suo Bologna sembra non esserci più, perché le difficoltà ora diventano tante, e il mister sembra non avere la soluzione pronta. Difficile, molto difficile decifrare tutta la questione, ma chi se non lui lo deve fare? Vedremo già da sabato, nella trasferta, scontro diretto, di Como.

ATALANTA: Carnesecchi 6,5; Djimsiti 6, Scalvini 6,5, Ahanor 6,5; Zappacosta 6, Ederson 6,5 (dal 77′ Brescianini), de Roon 6, Bernasconi 6,5; De Ketelaere 7,5 (dal 84′ Sulemana S.V), Zalewski 6,5 (dal 68′ Musah 6); Krstovic 7,5 (dal 77′ Samardzic). All. Palladino 7.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook