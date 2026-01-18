Le PAGELLE di Bologna-Fiorentina (1-2)

Un Derby dell’Appennino amarissimo per i Rossoblù: Bologna-Fiorentina termina 1-2, non basta la rete di Giovanni Fabbian nel finale per rimontare. Ecco i nostri voti.

Bologna-Fiorentina, le pagelle: i cambi unica flebile luce

Ravaglia 6 – Sui gol è incolpevole, per il resto la sua personale partita non può essere considerata insufficiente.

Holm 5 – La versione meno riconoscibile dello svedese, sconfitto in tutti i duelli e davvero impalpabile: deve essere una certezza, non questo.

Dal 46’ Zortea 6 – Decisamente meglio del “poco” visto dal compagno: propizia l’azione del gol Rossoblù, e vista la giornata non è poco.

Heggem 5,5 – Non una partita facile, anche se non direttamente coinvolto nei gol: dovrebbe essere il perno, e non lo è, e questo è un male.

Casale 5,5 – Un po’ come il compagno di lascia portare a spasso dall’attacco della Fiorentina, non trovando spesso contromisure.

Miranda 5 – Male oggi lo spagnolo, che torna come alcuni compagni in un limbo negativo: deleterio in ambo le fasi e con un giallo che gli farà saltare la prossima.

Freuler 5,5 – Più fuori giri del solito, nella gestione del ritmo, e infatti il centrocampo del Bologna soffre: Italiano prova anche a dare una scossa con la sua sostituzione, probabilmente.

Dal 46’ Moro 5,5 – Cambia il giocatore ma non la sostanza, anche lui fatica molto in mezzo.

Pobega 5,5 – Preso alla sprovvista sul primo gol e autore di una partita tutt’altro che memorabile: si fa trascinare anche lui dall’andamento dei compagni.

Dal 73’ Ferguson 5,5 – Prova a lottare e a spingere, ma non incide: si vede nell’ultima sponda della disperazione.

Odgaard 5 – Lontano parente di quello visto a Verona, e lo si nota dalla pochezza offensiva del Bologna nella corsia centrale.

– L’uomo che sembra avere sempre un piede fuori è uno dei migliori ultimamente, e anche questo gol lo dimostra.

Orsolini 5 – Anche per lui, come per Odgaard, Verona è lontanissima, più di tre giorni: sbaglia tutto ciò che può sbagliare, inevitabile cambiarlo.

Dal 46’ Rowe 6 – Alla fine mette l’assist, e ogni tanto un po’ di pepe.

Cambiaghi 5 – Prova a dare qualche spunto nel primo tempo, poi però non riesce praticamente mai a essere davvero pericoloso.

Castro 5,5 – Prova a lottare, prova a fare qualcosa, prova a prendersi un rigore. Prova tanto, ma non sfonda.

All. Italiano 5 – Il Bologna è tornato per una sola partita? Non crediamo, ma sicuramente c’è tanto da rivedere dopo oggi, soprattutto in certi interpreti: se una scossa è arrivata con i cambi, un motivo c’è. Ora sotto con l’Europa, che può essere un toccasana…

FIORENTINA: De Gea 6,5; Dodo 6,5, Comuzzo 6, Pongracic 6, Gosens 6; Fagioli 6,5; Parisi 6 (dal 80’ Fortini S.V), Ndour 6 (dal 72’ Sohm 6), Mandragora 7 (dal 72’ Brescianini 6), Gudmundsson 6,5 (dal 72’ Solomon 6); Piccoli 6,5. All. Vanoli 6,5

