Pobega, una nuova arma offensiva per i rossoblù: perché può essere decisivo per Palladino

Il gol contro l’Inter ha permesso a Tommaso Pobega di interrompere l’esclusiva realizzativa degli attaccanti rossoblù e di confermare il proprio peso specifico negli equilibri del Bologna. Dopo le reti di Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ed Enem, il centrocampista è stato il primo giocatore fuori dal reparto offensivo a trovare la via del gol. Una prestazione che ha messo in luce le sue capacità negli inserimenti e la possibilità di offrire a Raffaele Palladino nuove soluzioni per rendere la manovra più incisiva e anche pericolosa.

Tommaso Pobega, tra gol, occasioni e numeri

Contro i nerazzurri, Pobega ha cercato la porta in tre occasioni, sfiorando anche la doppietta con una conclusione che si è stampata sulla traversa. Un episodio che lascia qualche rimpianto, ma che conferma comunque la sua predisposizione ad accompagnare l’azione e ad attaccare gli spazi negli ultimi metri.

Il contributo del centrocampista, però, non si è limitato alla fase offensiva. Ha concluso ben undici passaggi in avanti, che sono senz’altro sinonimi della sua costante ricerca di verticalità, mentre i quattro palloni recuperati evidenziano la disponibilità a lavorare anche in fase difensiva. In campionato ha già tentato dieci conclusioni, accumulando 1,41 expected goals: una presenza crescente nelle zone pericolose del campo.

La fiducia di Palladino e la continuità col Bologna

La centralità di Pobega emerge anche dalle scelte tecniche. Nelle prime sette giornate di campionato è partito titolare sei volte, saltando dall’inizio soltanto la gara d’esordio contro la Lazio. Una continuità che lo ha reso un riferimento del centrocampo rossoblù, anche in coppia con Lewis Ferguson.

Dinamismo, intensità e capacità di partecipare a entrambe le fasi sono caratteristiche preziose per Palladino, che può contare su un giocatore in grado di sostenere la manovra senza rinunciare agli equilibri della squadra.

Pobega, a Cagliari serve un’altra conferma

La prossima sfida sarà la trasferta di sabato contro il Cagliari, un’occasione per dare seguito ai segnali positivi mostrati contro l’Inter. Il Bologna ha bisogno di punti e di una maggiore partecipazione all’attacco da parte di tutta la squadra, soprattutto in un momento in cui proprio i pilastri offensivi vengono a mancare, causa infortuni.

Per Pobega la sfida sarà semplicemente quella di mantenere continuità negli inserimenti e nella gestione del pallone. Il gol ha mostrato una risorsa in più per i rossoblù: ora tocca dimostrarlo ancora.

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