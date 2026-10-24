Pall@dino – Malati di trasferta

La trasferta di Cagliari segue quella di Lecce, le più complesse, costose e lunghe, dal punto di vista chilometrico. Lecce è in fondo allo stivale, Cagliari non è neanche in continente e serve la barca o l’aereo per raggiungerla. A Lecce, per la vittoria per 1 a 2, quasi 200 tifosi hanno raggiunto il capoluogo salentino, per supportare la squadra. Una trasferta lunga, ma sempre con una presenza fissa di quasi un un paio di centinaio di persone, persone che hanno visto una vittoria pesante e visto il primo gol di Enem.

Ma a Cagliari, la situazione trasferta sta andando, numericamente, anche meglio, superando, non di poco, le presenze di Lecce.

La trasferta di Cagliari

In assoluto la più complicata, per la necessità di prendere più mezzi per arrivare alla Unipol Domus. Nonostante questo, il botteghino isolano segnala che il settore ospite dell’impianto cagliaritano, è andato completamente sold-out. In buona sostanza ai tornelli dello stadio del capoluogo sardo si presenteranno 415 tifosi rossoblù emiliani. Costo del biglietto intorno ai 28 euro, ai quali vanno aggiunte le spese (costose) per il trasferimento e, in alcuni casi, per il vitto e alloggio. Per questi motivi (più che per l’entusiasmo per la classifica della squadra), a questi 415 intrepidi va assolutamente il nostro encomio, per la loro presenza e la costanza. Si perchè crediamo che alcuni dei 200 di Lecce saranno fra i 415 della Unipol Domus, e probabilmente saranno anche a Milano, mercoledì prossimo.

Mercoledì pomeriggio in casa del Diavolo

Neanche il tempo di disfare la valigia e mercoledì la squadra sarà chiamata a raggiungere Milano per il confronto con i rossoneri e altra trasferta per i suoi tifosi. Infatti Milan-Bologna si giocherà a metà della prossima settimana, alle ore 18.30. Il settore ospiti a San Siro (la Scala del calcio) è sicuramente più capiente dell’Unipol Domus e ha un costo più sociale: 14 euro.

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