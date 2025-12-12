Parla il tecnico del Celta Vigo: «Complimenti al Bologna»

Il primo tempo si era concluso 1-0 per la sua squadra, ma al triplice fischio Giraldez deve riconoscere la superiorità del Bologna.

Giraldez riconosce la superiorità dei rossoblù: «Sconfitta meritata»

Già nei primi quarantacinque minuti, sullo svantaggio per il Bologna, c’erano state delle avvisaglie: le occasioni di Rowe e Castro. Alla ripresa il gol di Pobega annullato è la prima scossa, poi Bernardeschi travolge completamente il Celta Vigo.

Mister Giraldez allora non può che commentare «Sapevamo che il Bologna era un avversario ostico, che gioca bene. Siamo andati in vantaggio, ma non abbiamo saputo far andare la partita come volevamo noi».

Riconoscere il valore degli avversari: è un segno di intelligenza e rispetto. E Giraldez si complimenta con il Bologna: «Bologna più forte nei duelli e nell’approccio, sconfitta meritata. Quando si perde per merito degli avversari, bisogna congratularsi con l’avversario, impegnarsi, imparare e migliorare.»

La situazione in classifica

E mentre il Bologna raggiunge gli 11 punti in classifica portandosi a meno 2 dall’ottavo posto, il Vigo rimane a 9 punti, ancora in zona playoff, ma qualche rammarico c’è: «Con Ludogorets e Bologna abbiamo sprecato due occasioni per scrivere una storia diversa. Dobbiamo ottenere punti nelle partite che restano per conservare un posto utile per gli spareggi».

