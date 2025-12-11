Bologna FC
LIVE: Celta Vigo-Bologna – Le formazioni titolari
La cronaca live di Celta Vigo-Bologna, sesta giornata di Europa League. Il Bologna in Galizia per scrivere la storia
Il Bologna si appresta a scendere in campo all’Estadio Balaídos di Vigo. Una partita che si preannuncia spettacolare quella tra le due formazioni: squadre offensive e capaci, grazie allo spirito degli allenatori e alle abilità dei calciatori, di valorizzare al meglio lo sport in campo europeo. I galiziani, attualmente avanti di un punto rispetto ai rossoblù, avranno dalla loro parte il fattore casa; mentre i sostenitori del Bologna hanno dovuto scontrarsi anche con un problema logistico (trasporti) dovuto allo sciopero portoghese nella giornata odierna.
Tabellino
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Zaragoza, Iglesias, Swedberg. Allenatore: Claudio Giraldez. A disposizione: Villar, Jutgla, Aspas, Fernandez, Rodriguez, Roman, Rueda, Alonso, Sotelo, Alvarez, Lago, El-Abdellaoui.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Orsolini, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi, Dominguez.
Reti
Ammoniti
Espulsi
Arbitro: Petrescu
