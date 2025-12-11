Seguici su

Bologna FC

LIVE: Celta Vigo-Bologna – Le formazioni titolari

La cronaca live di Celta Vigo-Bologna, sesta giornata di Europa League. Il Bologna in Galizia per scrivere la storia

Pubblicato

42 minuti fa

il

Jonathan Rowe crediti Damiano Fiorentini
Jonathan Rowe crediti Damiano Fiorentini

Il Bologna si appresta a scendere in campo all’Estadio Balaídos di Vigo. Una partita che si preannuncia spettacolare quella tra le due formazioni: squadre offensive e capaci, grazie allo spirito degli allenatori e alle abilità dei calciatori, di valorizzare al meglio lo sport in campo europeo. I galiziani, attualmente avanti di un punto rispetto ai rossoblù, avranno dalla loro parte il fattore casa; mentre i sostenitori del Bologna hanno dovuto scontrarsi anche con un problema logistico (trasporti) dovuto allo sciopero portoghese nella giornata odierna.

Tabellino

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Zaragoza, Iglesias, Swedberg. Allenatore: Claudio Giraldez. A disposizione: Villar, Jutgla, Aspas, Fernandez, Rodriguez, Roman, Rueda, Alonso, Sotelo, Alvarez, Lago, El-Abdellaoui.

 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Orsolini, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi, Dominguez.

 

Reti

 

Ammoniti 

 

Espulsi

 

Arbitro: Petrescu

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *