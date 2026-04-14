Pessina, secondo clean-sheet contro il Lecce: il futuro è a Bologna

2 mesi fa ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2029, con la promessa di diventare il portiere del futuro del club. Massimo Pessina, però, sta già scaldando i motori per accelerare i tempi. Nell’ultima contro il Lecce, con Ravaglia diffidato, Vincenzo Italiano ha schierato dall’inizio il classe 2007, che ha mantenuto la porta inviolata per la seconda volta in stagione – la prima quando subentro a Skorupski contro il Napoli lo scorso novembre.

Contro l’Aston Villa, però, con ogni probabilità dovrebbe tornare Ravaglia tra i pali, con il giovane portiere pronto ad osservare e imparare dal suo collego dalla panchina. Ma la strada è ancora lunga, e lui ha è già entrato nel cuore dei tifosi – come scritto da Stefano Brunetti nell’edizione odierna di Stadio.

Pessina, dal Bologna alla Nazionale

Il rinnovo del contratto di Massimo Pessina è indubbiamente un attestato di fiducia da parte del Bologna verso un gioiellino prodotto in casa. “Massimo! Massimo!” l’ha acclamato il pubblico al termine della sfida contro il Lecce, rispolverando un coro un tempo riservato a un certo Marazzina. La fiducia da parte del popolo rossoblù non manca, così come quella da parte del suo allenatore: Vincenzo Italiano.

Rivederlo dal 1′ contro l’Aston Villa sarebbe forse troppo imprudente, più probabile contro la Juventus domenica, 19 aprile. Intanto, la società sta già studiando il piano per il futuro: promuoverlo a secondo portiere o lasciarlo partire in prestito? Beh, la scelta verrà presa in comune con Italiano, ma una cosa è sicura: Pessina rappresenta uno di quegli italiani che devono obbligatoriamente trovare spazio, prima o poi, per non rischiare che il suo talento venga disperso altrove.

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