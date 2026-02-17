UFFICIALE – Massimo Pessina rinnova con il Bologna fino al 2029

Castro, Odgaard e adesso… Pessina. Dopo i rinnovi dell’argentino e del danese, è arrivato anche il prolungamento del contratto del classe 2007 con il Bologna. Un messaggio chiaro da parte del club: far sì che i talenti che stanno crescendo con i colori rossoblù sulla pelle possano diventare le colonne su cui costruire la squadra del futuro. E quale miglior modo per farlo se non assicurarsi le prestazione di tre pedine fondamentali e futuribili per Italiano.

Bologna, ecco il rinnovo di Pessina: il comunicato del club

Di seguito, ecco il comunicato del rinnovo di Pessina rilasciato dal club sul proprio sito ufficiale: «Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Massimo Pessina per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva».

Il clean-sheet contro il Napoli

Anche se nel 2025/26 conta solo una presenza, il nome di Massimo Pessina risuona ancora oggi tra i seggiolini del Dall’Ara. Subentrato al posto dell’infortunato Skorupski durante la gara interna contro il Napoli, il classe 2007 ha fornito una prestazione di alto livello, mantenendo la porta inviolata contro Hojlund e compagni.

La partita di Pessina è finita tra i cori dei tifosi bolognesi e gli abbracci dei compagni per il suo esordio da sogno in Serie A. Parate, uscite con i piedi e prese alte. Tutto “grazie” alla fortuna. Sì, perché se Ravaglia non fosse stato infortunato avrebbe preso lui il posto del polacco. Ma dopo questo rinnovo, la sensazione è che a Pessina non mancheranno altre occasioni in futuro per difendere i pali rossoblù.

