Nuovo stop per il Bologna Primavera: il Parma si impone per 3 a 1

Continua il periodo di alti e bassi del Bologna Primavera: domenica pomeriggio, nel corso del dodicesimo turno di campionato, i ragazzi di Stefano Morrone hanno perso 1-3 contro il Parma e hanno incassato così la terza sconfitta nelle ultime 5 giornate.

La partita – Il Parma si aggiudica il derby emiliano: il Bologna Primavera va ko a Crespellano nonostante il momentaneo pareggio siglato da Toroc

I rossoblù sono tornati dalla sosta Nazionali con la consapevolezza di dover subito affrontare un match difficile: al campo sportivo di Crespellano, casa dei giovani felsinei, è arrivato il Parma di Nicola Corrent, vera e propria rivelazione della stagione. Nonostante la recente promozione dalla Primavera 2, infatti, i ducali hanno subito raccolto una vittoria dopo l’altra, schizzando ai primi posti della graduatoria.

E in effetti gli ospiti hanno messo la freccia dopo appena due minuti di gioco: Plicco ha sfruttato un errore in difesa dei rossoblù e a porta sguarnita ha dovuto semplicemente depositare il pallone in rete. Il Bologna, tuttavia, ha cercato di reagire e alla mezzora ecco arrivare 1-1 firmato da Toroc, tra i grandi protagonisti di questa squadra. Il derby emiliano è rimasto in parità fino al 78′, quando i crociati sono nuovamente passati in vantaggio grazie a Tigani. Allo scadere, poi, Nwajei ha realizzato anche l’1-3 finale, ipotecando così il match e contribuendo alla settima vittoria stagionale dei gialloblù (secondi in classifica a quota 24 punti, a meno uno dalla vetta occupata dalla Fiorentina).

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Bologna ha invece subito un nuovo stop. Adesso mister Morrone e i suoi ragazzi sono tredicesimi con 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.

Il tabellino

Marcatori: 2’ Plicco (P), 34’ Toroc (B), 78’ Tigani (P), 94’ Nwajei (P).

Bologna: Happonen (4’ Franceschelli); Nesi, Francioli, Markovic, Papazov; N’Diaye (80’ Armanini), Nordvall, Jaku (64’ Jaber); Toroc; Bousnina (64’ Castaldo), Ferrari (64’ Mazzetti). All. Morrone.

Parma: Astaldi; Mena (76’ Semedo), Pajsar, Drobnic, Castaldo (85’ Marchesi); Konatè, Tigani; Avramescu (46’ Nwajei), Plicco (76’ Balduzzi), Cardinali; Mikolajewski (85’ Diallo). All. Corrent.

(Fonte: Bolognafc.it)

