Primavera, il riscatto passa dall’esame contro l’Empoli capolista

Il Bologna Primavera si prepara a vivere un pomeriggio di fuoco sul terreno del Granarolo Youth Center di Crespellano. I ragazzi guidati da Morrone sono chiamati a una reazione immediata dopo la pesante sconfitta per 5-2 rimediata la scorsa settimana sul campo del Parma.

Quel passo falso ha interrotto un momento estremamente positivo, caratterizzato da due successi consecutivi contro Como e Lazio che avevano proiettato i rossoblù a ridosso delle primissime posizioni. Ora lo stimolo è massimo per ritrovare la rotta e dimenticare in fretta i fantasmi della trasferta di Parma.

L’ostacolo Empoli Primavera e la ricerca della continuità

Di fronte ci sarà un Empoli di mister Filippeschi che si presenta a questo appuntamento con le credenziali della grande squadra. I toscani sono attualmente primi in classifica a quota 15 punti, in coabitazione con Inter e Parma, e vantano un ruolino di marcia immacolato fatto di quattro vittorie e tre pareggi.

Come fotografato oggi dal giornalista Davide Centonze su Stadio e dal giornalista Giovanni Poggi su Il Resto del Carlino, la formazione toscana vanta una retroguardia solidissima con appena otto reti subite. Il Bologna, distante tre lunghezze dai rivali, dovrà fare i conti con questa corazzata puntando sul proprio potenziale offensivo, forte di 18 gol realizzati in sette gare, per provare a scardinare il muro azzurro.

Le parole dei protagonisti e la carica del gruppo

Alla vigilia del match, l’attaccante rossoblù Christian Piro ha suonato la carica ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, sottolineando l’importanza di ritrovare subito compattezza difensiva ed evitare i cali di tensione emersi nelle ultime uscite. A Crespellano, con fischio d’inizio alle ore 15 e ingresso libero fino a esaurimento posti, andrà in scena un vero e proprio scontro diretto d’alta quota.

Per il Bologna è l’occasione perfetta per dimostrare il proprio valore e riprendere a correre verso i quartieri altissimi della graduatoria.

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