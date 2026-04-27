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Primavera, Bologna-Genoa 1-0: il gol di Jaku vale tre punti pesantissimi per i rossoblù
Una gara bloccata e con poche occasioni si decide nel finale, con i rossoblù che trovano tre punti pesanti nella corsa playoff.
Vittoria di misura ma pesantissima per il Bologna Primavera, che supera 1-0 il Genoa e sale a quota 55 punti in classifica. I rossoblù si portano al quinto posto, superando Inter e Atalanta e portandosi a una sola lunghezza dalla Roma, rilanciando così le proprie ambizioni playoff.
Primo tempo – Poche emozioni tra Bologna e Genoa
Primo tempo povero di emozioni tra Bologna Primavera e Genoa, con poche occasioni da entrambe le parti. I rossoblù partono meglio e al 15′ sfiorano il vantaggio con Tomasevic, che colpisce il palo.
Il Genoa si fa vedere al 32′ con Romano, ma la conclusione termina larga. Nel finale di frazione, al 48′, ci prova N’Diaye con un tiro centrale che non crea problemi a Baccelli.
Ritmi bassi e poche occasioni: si va all’intervallo sullo 0-0.
Secondo tempo – Decide Jaku nel finale
La ripresa si apre con una grande occasione per il Bologna al 53’, quando Saputo va vicino al vantaggio ma trova la pronta risposta di Baccelli, bravo a intervenire in due tempi. Il Genoa prova a reagire e al 75’ si rende pericoloso con Gibertini, senza però riuscire a sbloccare il risultato.
Nel finale succede di tutto: Castillo spreca una clamorosa occasione a tu per tu con il portiere, divorandosi il possibile vantaggio rossoblù. Ma all’86’ arriva l’episodio decisivo: Jaku trova il gol che rompe l’equilibrio e regala al Bologna tre punti fondamentali.
Una partita non spettacolare ma concreta, decisa da un episodio nel finale, che permette al Bologna Primavera di restare pienamente in corsa per i playoff in un momento chiave della stagione.
Il tabellino
Marcatori: 86′ Jaku (B)
Bologna: Happonen; Nesi (72′ Briguglio); Francioli; Tomasevic; Papazov; N’Diaye (60′ Jaku); Libra; Lai; Lo Monaco (83′ Toroc); Saputo (60′ Castillo); Ravaglioli (60′ Negri). Allenatore: Morrone
Genoa: Baccelli; Doucoure; Arata (79′ Lkysis); Celik; Odero; Carbone; Lafont; Grossi (30′ Gibertini); Latif (57′ Spicuglia); Romano; Zulevic (57′ Ndulue). Allenatore: Sbravati
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