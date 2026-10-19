Radio Casteldebole | Gli infortuni del Bologna: tegola Piccoli, si valutano Pobega e Cambiaghi

La situazione infortuni in casa Bologna mette in apprensione il tecnico e i tifosi rossoblù.

Bologna-Inter, infatti, ha lasciato diverse scorie, costringendo lo staff medico a effettuare controlli approfonditi su più calciatori.

Piccoli brividi: fuori un mese

La notizia più delicata riguarda indubbiamente Roberto Piccoli, costretto ad abbandonare il terreno di gioco alla mezz’ora del primo tempo.

Come riportato dal Corriere di Bologna, per l’attaccante si teme una lesione ai flessori della coscia destra che potrebbe comportare uno stop di circa 3-4 settimane.

Qualora gli esami diagnostici confermassero questo quadro, il giocatore salterebbe quattro gare ufficiali (Cagliari, Milan, Monza e Parma), tornando a disposizione soltanto dopo la sosta per le nazionali di metà novembre.

Tuttavia, non è solo questo infortunio a impegnare il reparto medico: restano infatti sotto stretta osservazione anche le condizioni di Arthur Theate, alle prese con la seconda contusione in pochi giorni, e di Tommaso Pobega, uscito con un forte dolore al ginocchio destro che ha richiesto l’applicazione immediata del ghiaccio in panchina.

Per Nicolò Cambiaghi, invece, il cambio nella ripresa dopo uno scatto sembra essere legato a dei semplici crampi.

Verso Cagliari

In vista delle prossime due settimane, condite da tre gare ravvicinate, il lavoro sul campo sarà decisivo per valutare l’entità degli infortuni, i recuperi e la gestione delle forze.

Oggi i rossoblù riprenderanno ad allenarsi a Casteldebole con una seduta alle 15: sarà questo il primo vero momento d’incontro per fare il punto sui vari problemi fisici e iniziare la preparazione alla trasferta di Cagliari.

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