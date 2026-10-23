Bologna, a Cagliari senza Orsolini: ecco il dato che pesa

Ci sono avversari contro cui Riccardo Orsolini ha trovato una sintonia particolare. Il Cagliari è uno di questi, come raccontano i numeri delle ultime stagioni. Eppure, alla vigilia della trasferta alla Unipol Domus, il Bologna dovrà fare a meno proprio del suo numero 7, costretto ai box per infortunio. Un’assenza che pesa non soltanto per il valore tecnico dell’esterno rossoblù, ma anche per il suo rendimento contro la formazione sarda.

Orsolini, il Cagliari è una delle sue vittime preferite

I numeri parlano chiaro: Orsolini ha segnato in cinque delle ultime sette partite contro il Cagliari, realizzando complessivamente sei reti nel periodo considerato. Un bottino impreziosito anche da una doppietta, che conferma quanto il confronto con i sardi abbia spesso esaltato le qualità dell’attaccante bolognese. Una continuità realizzativa che rende la sua assenza ancora più significativa in vista della sfida di domani.

Riccardo Orsolini in Sardegna, quattro trasferte consecutive a segno

Il dato diventa ancora più interessante guardando alle partite disputate in Sardegna. Orsolini è infatti andato a segno nelle ultime quattro trasferte consecutive contro il Cagliari, lasciando il segno in stagioni differenti e con risultati tutt’altro che identici. L’esterno rossoblù ha trovato la rete sia nelle sconfitte del 2022 e del 2024, sia nelle vittorie del Bologna nell’ottobre 2024 e nel 2025. Un filo conduttore che attraversa quattro incontri e sottolinea il peso del numero 7 in questo confronto.

Palladino cerca nuove soluzioni offensive

Per Raffaele Palladino, la sfida non sarà soltanto quella di conquistare punti in una trasferta impegnativa. Il tecnico dovrà anche individuare nuove soluzioni offensive per compensare l’assenza di un giocatore che sa perfettamente come incidere nell’uno contro uno e sotto porta, soprattutto contro i sardi. Le alternative non mancano, ma nessuna può replicare automaticamente le caratteristiche di Orsolini.

Quella a Cagliari sarà una prova importante per il reparto offensivo del Bologna, in cui si dovranno distribuire maggiormente responsabilità e iniziativa, cercando di mantenere la pericolosità offensiva anche senza uno degli interpreti più incisivi. La statistica, questa volta, non potrà essere aggiornata dal suo protagonista: toccherà ai compagni dimostrare che il Bologna può trovare la via del gol anche senza il suo numero 7.

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