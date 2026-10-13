Bologna, Orsolini out per infortunio: tempi di recupero e quali partite salterà

Il cammino del Bologna subisce una battuta d’arresto inattesa e dolorosa. Durante l’ultima partita disputata contro il Lecce, Riccardo Orsolini si è dovuto fermare a causa di un fastidio muscolare che ha subito fatto presagire il peggio allo staff medico e all’allenatore. I successivi accertamenti clinici hanno confermato i timori della vigilia.

Per il numero sette rossoblù si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Un verdetto amaro che costringe l’esterno offensivo a un riposo forzato proprio nel momento cruciale della stagione. Gli specialisti hanno stimato tempi di recupero di 3 settimane, periodo durante il quale il calciatore dovrà seguire un programma di terapie e riabilitazione per ritrovare la forma migliore evitando pericolose ricadute. Per la squadra emiliana si tratta di un’assenza pesante, privandosi del suo uomo simbolo, capace di spaccare le partite con le sue giocate imprevedibili, i suoi gol pesanti e la sua leadership carismatica sia in campo che all’interno dello spogliatoio.

Il calendario delle assenze e la data del rientro per Orsolini

L’assenza del talento marchigiano pesa come un macigno sul calendario del Bologna, chiamato ad affrontare un vero e proprio ciclo di ferro privo della sua freccia più acuta. Il forfait del giocatore influenzerà pesantemente le prossime uscite dei rossoblù: Orsolini salta le seguenti partite di fondamentale importanza, a partire dal big match casalingo Bologna-Inter, proseguendo con la insidiosa trasferta di Cagliari-Bologna, fino al suggestivo e delicato scontro di San Siro contro il Milan.

Tra le corsie di Casteldebole si lavora già con il massimo impegno per accelerare i tempi senza correre rischi inutili: la speranza del popolo rossoblù e dello staff tecnico è che il numero sette dovrebbe tornare disponibile per la partita in casa contro il Monza. Sarà quello il momento in cui il pubblico del Dall’Ara potrà riabbracciare il proprio beniamino, pronto a suonare di nuovo la carica per il proseguo della stagione.

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