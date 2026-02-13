Rinnovi Freuler e Orsolini, dubbi su Dallinga: la situazione

La notizia di ieri è il rinnovo di Santiago Castro in Rossoblù, rimangono però spinose le situazioni di Freuler, Orsolini e Lucumì. Inoltre, sotto esame Dallinga e il neoarrivato Sohm. Il rischio che un ciclo si chiuda è più concreto che mai. In estate il Bologna che ha conquistato la Coppa Italia e la qualificazione in Champions potrebbe venire completamente decostruito.

Situazione rinnovi: Freuler vuole aspettare, Orsolini in scadenza nel 2027

Quella di Remo Freuler è la questione più urgente: il suo contratto con il Bologna scade il 30 giugno e non si è trovata per ora un’intesa per il rinnovo. Sembrerebbe che la società rossoblù si sia mossa per tempo mettendo sul piatto già a settembre una proposta da 1,5 milioni a stagione. Ma il centrocampista svizzero ha chiesto di attendere. In fondo, è noto l’interesse verso il giocatore di Roma e Juventus. E c’è da considerare il mondiale dell’anno prossimo: Freuler vorrà valutare la situazione per un’eventuale convocazione dal proprio ct. Il Bologna rischia così di perderlo a parametro zero già da ora.

Riccardo Orsolini è ormai la bandiera del Bologna, ma il suo contratto è in scadenza nel 2027. Anche per lui la società ha pensato a una soluzione: rinnovo per quattro anni con l’opzione di aggiungerne un quinto, a 2,5 milioni a stagione. Nessuna risposta ancora dal numero 7 che firmando un contratto del genere a 29 anni si legherebbe per sempre ai Rossoblù.

Lucumì non rinnova, sotto osservazione Dallinga e Sohm

Oltre alla situazione rinnovi di Freuler e Orsolini, anche John Lucumì è in scadenza nel 2027. Ma il colombiano ha già messo le cose in chiaro: non rinnoverà. Al Bologna resta dunque solo il tentare di non perderlo a parametro zero e l’ultima occasione sarebbe quest’estate.

La situazione è in bilico per altri Rossoblù. A fine stagione si dovranno decidere le sorti di Joao Mario, De Silvestri e Lykogiannis. Il portoghese è in prestito secco dalla Juventus fino a questa estate, il “Sindaco” potrebbe decidere di ritirarsi e per il greco sarà la società a scegliere se rinnovare il suo contratto o no.

Sotto osservazione Dallinga, circondato da voci di mercato già a gennaio, alla fine è rimasto vista la cessione di Immobile. Ma i saluti tra l’olandese e il Bologna sono solo rimandati. Infine Sohm, in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. La sua situazione si intreccia con le scelte tattiche di Italiano che ha deciso di passare dal 4-2-3-1 a un centrocampo a 3. E lo svizzero aveva dato il meglio a Parma da trequartista segnando 4 reti in una stagione. Insomma, questa estate potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione in Rossoblù.

