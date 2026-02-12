Ufficiale, Santi Castro rinnova col Bologna fino al 2030

Un colpo di mercato fuori dal mercato, il Bologna ha ufficializzato in questo minuti il rinnovo di Santiago Castro. Il giocatore argentino ha allungato il proprio contratto fino al 2030. Una firma importantissima per il club che rilancia le proprie ambizioni.

D’altronde, lo aveva detto Claudio Fenucci: «Non abbiamo intenzione di ridimensionarci». E infatti la firma del Toto, il gioiello di casa rossoblù, è una testimonianza tangibile dell’ambizione ancora vivissima all’interno della società. Una società che, lo stesso amministratore delegato, aveva detto chiaramente che i rinnovi di Orsolini e Lucumí non era vicini. Ma un altro nuovo accordo era già vicino.

I dettagli del nuovo contratto

Il prolungamento del contratto di Santiago Castro col Bologna comprende due ulteriori stagioni con la maglia rossoblù. Il precedente accordo, firmato nel gennaio 2024, all’atto del suo arrivo sotto le Due Torri prevedeva una scadenza al 30 giugno 2028.

I rossoblù hanno voluto anticipare i tempi per evitare a meno di due stagioni dalla scadenza con un rinnovo ancora da fare. E così l’autore del temporaneo vantaggio del Bologna ieri contro la Lazio si lega a doppio filo al club rossoblù per un totale di altre quattro stagioni. Il vecchio contratto prevedeva un ingaggio che sfiorava il milione di euro netto. E certamente andrà a crescere a partire dalla prossima annata.

Castro al Bologna

Arrivato, di fatto, solo a marzo 2024 dal Velez Sarsfield per circa 12 milioni di euro dopo il torneo sudamericano di qualificazione olimpica nonostante l’operazione fosse stata chiusa a gennaio, Castro in rossoblù è cresciuto tantissimo.

Il Toto ha finora collezionato 85 presenze in poco meno di 2 anni sotto le Due Torri. In queste 85 apparizioni, Castro ha brillato a tratti con 19 reti all’attivo e 11 assist. Il rinnovo è un attestato di fiducia del Bologna nei suoi confronti. L’argentino, cresciuto nel vivaio del Fortín, ha ancora tantissimo talento inespresso e proverà a dimostrarlo ancora per diversi anni a Bologna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook