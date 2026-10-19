Infortunio muscolare per Piccoli: rischia di saltare tre giornate

Nuovo stop per il Bologna, che rischia di perdere Roberto Piccoli per qualche settimana a causa dell’infortunio subito sabato sera nel primo tempo della sfida casalinga contro l’Inter. Come riporta Dario Cervellati sul numero odierno del Corriere dello Sport – Stadio, l’attaccante rossoblù si sottoporrà oggi agli esami medici ma da quanto emerso si tratterebbe di un problema muscolare che potrebbe fermarlo per circa tre settimane.

Infortunio Piccoli, recupero da stimare: il Bologna teme uno stop di qualche settimana. E le scelte in attacco si complicano

Subito dopo la fine del match contro i nerazzurri di Chivu, il Bologna ha pubblicato un primo aggiornamento sulle condizioni dell’ex Cagliari e Fiorentina: per lui un risentimento ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero da stimare dopo gli accertamenti. Il timore principale è che il classe 2001 possa saltare almeno le prossime tre sfide, ovvero le trasferte contro Cagliari e Milan e il match casalingo contro il Monza. A rischio anche il derby emiliano contro il Parma, in programma al Tardini il 7 novembre (appena prima della sosta Nazionali).

Di conseguenza, Raffaele Palladino dovrà fare a meno del suo numero 9 per alcune settimane. Un’assenza che complica le scelte del tecnico rossoblù per quanto riguarda il reparto offensivo, dal momento che Piccoli è sceso in campo titolare in tutte le prime 7 giornate di campionato. Il centravanti bergamasco, sbarcato sotto le Due Torri in estate per andare a sostituire l’uscente Santiago Castro, è diventato rapidamente un punto di riferimento dell’attacco del Bologna: per lui 7 presenze e una rete, arrivata alla terza giornata nel 2-2 contro il Sassuolo.

Dopo lo stop di Riccardo Orsolini, dunque, ecco che mister Palladino perde anche un altro titolare. «Speriamo non sia una cosa grave – ha commentato l’allenatore rossoblù al termine del match con l’Inter – Sappiamo che Roberto ha delle caratteristiche che possono far male agli avversari». Al suo posto è entrato l’olandese Jay Enem, pure lui a quota una rete da quando è arrivato a Bologna. Palladino, poi, ha a disposizione anche Artem Dovbyk. Che sia arrivato il momento dell’ucraino?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook