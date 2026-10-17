LIVE – Bologna-Inter 0-0: comincia il match del Dall’Ara!

Il settimo turno di Serie A entra nel vivo con Bologna-Inter, in programma oggi pomeriggio alle 18 sul terreno di gioco dello Stadio Renato Dall’Ara. I rossoblù sono reduci dalla loro prima vittoria stagionale, ovvero dal 2-1 di Lecce firmato da Riccardo Orsolini (ora infortunato) e Jay Enem. Attualmente gli uomini di Raffaele Palladino occupano il quattordicesimo posto in classifica con 5 punti, corrispondenti a un successo, due pareggi e tre ko.

Oggi gli emiliani dovranno vedersela con la squadra di Cristian Chivu, capolista con 16 punti (frutto di 6 vittorie e un pareggio). I nerazzurri, però, non potranno contare sul loro bomber Lautaro Martinez, out fino alla prossima sosta Nazionali a causa di un infortunio subito martedì in Champions League.

Restate con noi per seguire la cronaca live del match odierno.

La cronaca LIVE di Bologna-Inter

1′ – Subito pericoloso il Bologna, che con Pobega si fa immediatamente vedere dalle parti di Martinez.

1′ – In una splendida serata d’autunno ha inizio il match. Padroni di casa con la terza divisa dorata in occasione dei cento anni dello Stadio Dall’Ara. Ospiti in maglia bianca.

Il tabellino

Marcatori:

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; F.P. Esposito, Thuram. All. Chivu.

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