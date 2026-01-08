Ritrovare quella scintilla offensiva necessaria per riaccendere la luce: queste le parole di Vincenzo Italiano al termine dell’ultima (pesante) sconfitta contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. Buio. È questo quello che vedono gli occhi degli attaccanti del Bologna. Silenzio. Di quelli che fanno più rumore di mille parole. Come si è arrivati a tanto? Possibile che l’attacco rossoblù stia vivendo tutto assieme un momento di crisi? Strano a dirsi, ma non così tanto a farsi. I numeri parlano di digiuno, collettivo e simultaneo, a composizione di un quadro che, a maggior ragione dopo la sconfitta di ieri sera, fa davvero riflettere.

Che fine ha fatto l’attacco del Bologna?

Il primo ad aver dato il la a questo lungo digiuno è Nicolò Cambiaghi. L’esterno azzurro non va a segno dallo scorso 26 ottobre: l’ultimo gol risale alla trasferta del Franchi di Firenze, terminata 2-2 grazie al suo secondo e ultimo gol stagionale. Segue a ruota Thijs Dallinga: dopo aver segnato la prima rete in Europa League contro l’FCSB e la seconda in casa contro il Napoli (unica in campionato), l’olandese è freezzato dal 27 novembre scorso dalla sfida vinta gloriosamente contro il Salisburgo per 4-1.

Orsolini, Jens Odgaard e Jonathan Rowe sembrano essersi messi d’accordo (Bernardeschi pure, ma per via dell’infortunio non fa testo). Il primo ad essersi fermato è Riccardo Orsolini, bloccato da inizio dicembre dopo il rigore messo a segno contro la Cremonese, oltretutto inutile ai fini del risultato. Appena tre giorni dopo, in Coppa Italia, l’esterno inglese, Rowe, ha segnato il suo primo e unico gol con la maglia del Bologna, valido però per il passaggio del turno nella competizione. Passano altri tre giorni, poi anche Jens Odgaard mostra l’ultima scintilla: è il 7 dicembre scorso quando segna il gol del pareggio contro la Lazio. Suo e del suo compagno di reparto gli ultimi gol segnati dal Bologna per ottenere un risultato utile: dopo la sfida contro i biancocelesti, infatti, solo il pareggio contro il Sassuolo ha portato altri punti nelle tasche dei rossoblù ed è arrivato proprio grazie a Giovanni Fabbian.

Chi sembra aver seguito un digiuno intermittente è Santiago Castro. In gol il 2 di novembre contro il Parma, poi il 4 di dicembre contro lo stesso avversario in Coppa Italia e infine il 4 di gennaio a San Siro contro l’Inter. Riflessioni, dovute riflessioni. Cosa succede all’attacco rossoblù? E Immobile? Dov’è Ciro Immobile?

