Rowe continua a brillare e manda un messaggio al ct Tuchel

C’è una stella che continua a brillare nel cielo di Bologna e si chiama Jonathan Rowe. L’esterno inglese, nato a Londra nell’aprile 2003, è sempre più fondamentale per la squadra di Italiano e – come racconta Il Corriere dello Sport – Stadio – ora che è finito sotto i riflettori, farà di tutto per mandare un messaggio al ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel.

Rowe e il gol decisivo in Inghilterra-Germania U21

Il ct della nazionale inglese conosce in realtà molto bene Rowe. Il classe 2003 infatti, è stato fondamentale nella finale dell’Europeo U21 dove ha segnato il gol decisivo del 3-2 contro la Germania.

È chiaro che “Johnny” – come lo chiamano amorevolmente Italiano e i suoi compagni a Casteldebole – ha ancora molta strada da fare prima di approdare in una delle nazionali più forti del mondo dove la concorrenza è tanta, ma se continuerà a brillare come ha fatto nell’ultimo periodo in rossoblù, potrebbe approdare in nazionale maggiore prima del previsto.

I tabloid inglesi hanno elogiato Rowe dopo Bologna-Aston Villa

Dopo la gara di giovedì scorso al Dall’Ara contro l’Aston Villa, dove Rowe ha segnato il gol della speranza prima del 3-1 dei Villans, i media inglesi hanno elogiato la prestazione dell’esterno del Bologna. Anzi, non è finita qui, perché le pagine social dell’Aston Villa sono state inondate di richieste da parte dei fan di portare Rowe nel club inglese.

La popolarità di Rowe sta dunque crescendo a dismisura e potrebbe salire ancora questo giovedì in occasione della trasferta a Birmingham. Al Villa Park, l’esterno è chiamato all’impresa e soprattutto avrà addosso gli occhi di tutti, a partire da quelli dei responsabili tecnici della nazionale inglese, per finire a quelli dei responsabili dei vari club di Premier League.

Una scommessa azzeccata

Il Bologna se lo tiene stretto e sa di aver messo le mani su un grande talento che deve ancora esprime il massimo delle sue capacità, ma che ha tutte le carte in regola per diventare un top-player.

A Casteldebole benedicono il giorno in cui l’esterno ha litigato con Rabiot negli spogliatoi del Marsiglia, motivo per cui il club francese ha “liberato” Rowe per soli 17 milioni + 2 di bonus (che è su per giù la cifra che il Marsiglia lo aveva pagato).

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