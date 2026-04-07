La scalata di Vitik: il nuovo pilastro del Bologna di Italiano

Non ci sono più dubbi su Martin Vitik. Reduce dalla qualificazione ai Mondiali con la sua Repubblica Ceca, il difensore ha confermato il suo stato di grazia anche sul campo dello Zini di Cremona. Il quadro si fa sempre più chiaro: è questa la versione di Vitik che aveva convinto gli uomini di mercato del Bologna e che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Sam Beukema.

Una crescita che ha portato il ceco a sorpassare Heggem nelle gerarchie. Ora la sfida sarà mantenere il posto anche in primavera, a partire però da domenica alle 18:00 contro il Lecce. giovedì, causa squalifica, non potrà disputare il quarto d’andata contro l’Aston Villa.

Martin Vitik, un degno erede in difesa

Dieci partite da titolare nelle ultime dodici giornate tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Numeri importanti quelli di Vitik, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni generate dagli infortuni dei colleghi in difesa. In meno di due mesi è diventato uno degli uomini più affidabili: novanta minuti contro la Cremonese, così come nelle gare contro Sassuolo e Lazio.

Italiano continua ad insistere sulla coppia ceco-colombiana, seppure in panchina ci sia anche un certo Torbjorn Heggem. Con 31 partite giocate, il norvegese è senza dubbio una delle rivelazioni dell’ultimo mercato estivo, ma tra un infortunio e l’altro è stato costretto a cedere il posto a Vitik. Prima un problema al quadricipite sinistro, poi una lombalgia che lo perseguita da più di un mese e mezzo. Il tutto aspettando Helland, l’ultimo degli acquisti di prospettiva del club rossoblù.

Vitik squalificato per Bologna-Aston Villa

La prossima sfida sarà di calibro europeo e andrà in scena tra 48 ore, ma questa volta Vitik non sarà tra i protagonisti. Negli ottavi di ritorno contro la Roma ha rimediato la terza ammonizione della competizione, valida per la squalifica nel turno successivo. Martin assisterà alla sfida dalla tribuna, ma conterà giorni e minuti per Aston Villa-Bologna.

(Fonte: Stefano Brunetti, Stadio)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook