Il Bologna cade, ma ritrova Heggem: nel mirino la sfida con l’Aston Villa

Non erano passati neanche tre giorni da quando i tifosi biancocelesti avevano “ringraziato” scherzosamente i rossoblù per l’eliminazione della Roma dall’Europa League che, nella giornata di ieri, li hanno potuti ringraziare nuovamente per i tre punti a loro regalati sul prato del Dall’Ara.

Il Bologna, stremato dopo l’impresa dell’Olimpico, ha resistito i primi 70 minuti contro Isaksen e compagni, per poi venire punito dalla doppietta di Kenneth Taylor. Ai rossoblù non è poi mancata una buona dose di sfortuna, con il tiro sull’incrocio dei palli di Moro e il rigore sbagliato di Orsolini.

Insomma, una giornata storta con un meteo che, sullo sfondo, ha rispecchiato in tutto e per tutto la partita: un timido sole al fischio d’inizio che ha presto lasciato spazio ad un temporale e un freddo micidiale.

Bologna-Lazio: Heggem titolare dopo più di un mese

Non è quindi facile trovare delle note positive in Bologna-Lazio, ma una buona notizia è stata sicuramente il ritorno da titolare di Torbjørn Heggem.

Il norvegese infatti, non partiva dal primo minuto dall’8 febbraio scorso in occasione della trasferta di Parma. Dopodiché, a causa di fastidi muscolari e lombalgia, Heggem ha saltato i successivi match contro Torino, Udinese, Pisa, Verona e Sassuolo, mentre è entrato gli ultimi sei minuti della gara di giovedì all’Olimpico.

Nella giornata di ieri dunque, il classe 1999 è tornato tra gli undici titolari dopo oltre un mese, facendo coppia con Vitik. A differenza del ceco, in certe occasioni un po’ in affanno, il numero 14 si è dimostrato sicuro e ha riportato solidità in difesa. Ha sorpreso quindi la scelta di Italiano di sostituirlo al 75’ per Lucumí, ieri non proprio in giornata.

Il norvegese è il secondo giocatore più utilizzato da Italiano in campionato

Riavere Heggem a disposizione è un grande sollievo per Italiano che raramente si è privato di lui. Dall’inizio della stagione infatti, Heggem nonostante il mese di assenza, è il giocatore più utilizzato dal tecnico in campionato dopo Juan Miranda, con lo spagnolo in vantaggio per soli 4 minuti (1894 i minuti di Heggem in Serie A contro i 1894 di Miranda).

Il norvegese sarà fondamentale in vista dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa dove sarà essenziale creare un muro difensivo anti-inglesi. Tuttavia, Torbjørn dovrà prima rispondere alla chiamata della sua nazionale. Heggem infatti è stato convocato per Olanda-Norvegia che si giocherà il 27 marzo e per Norvegia-Svizzera del 31 marzo.

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