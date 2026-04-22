Calciomercato Bologna: Sohm, il punto sul futuro in rossoblù

Il 22 gennaio Simon Sohm è diventato un nuovo giocatore del Bologna, entrando in un’operazione che ha visto Giovanni Fabbian fare il percorso opposto. A tre mesi di distanza, il momento delle valutazioni è arrivato: nessun vincolo già fissato, ma una cifra chiara per il riscatto – 12 milioni – e un finale di stagione che può cambiare tutto. Da qui alla fine, ogni partita potrà incidere sul suo futuro.

Futuro aperto: la prova decisiva

Le prossime settimane rappresentano uno snodo fondamentale. Sohm è chiamato a dare risposte concrete, perché il Bologna non ha ancora preso una direzione definitiva. L’investimento richiesto è ritenuto alto e, se mai si aprisse un confronto con la Fiorentina, l’idea sarebbe quella di ridiscutere la cifra. In alternativa, resta sul tavolo la possibilità di prolungare il prestito con condizioni diverse.

Una valutazione sul futuro tra prestazioni e numeri

Come riportato da “Stadio” nell’articolo di Stefano Brunetti, guardando ai dati raccolti finora, il contributo di Sohm è stato continuo ma poco incisivo. Otto presenze dal primo minuto in campionato, qualche utilizzo nelle coppe europee, ma nessuna partecipazione diretta a gol. Numeri che raccontano un giocatore presente, ma non determinante. È sufficiente per guadagnarsi una conferma?

Tra utilità e mancanza di incisività

Con il passare del tempo, Sohm ha assunto un ruolo chiaro: un elemento affidabile, capace di garantire equilibrio, ma senza episodi che lo rendano protagonista. È stato impiegato spesso proprio per questa sua capacità di adattarsi, rispondendo a esigenze tattiche diverse. Tuttavia, senza guizzi decisivi, il rischio è quello di restare in una zona grigia.

Sohm: un profilo duttile, ma ancora incompleto

A 25 anni appena compiuti, Sohm si trova davanti a una fase importante del suo percorso. Il suo destino sembra ormai distante da Firenze, ma non ancora definito a Bologna. La sua versatilità è indiscutibile: può agire da mezzala o avanzare sulla trequarti, come visto anche nelle sfide contro Lecce e Juventus, pur senza lasciare un segno evidente.

Finale da dentro o fuori per Sohm

Le ultime cinque partite diventano quindi decisive. Simon Sohm ha colmato una necessità della rosa, sostituendo in un solo colpo le partenze di Fabbian e Sulemana, ma adesso è chiamato a qualcosa di più. Il verdetto non dipenderà esclusivamente da lui, ma le sue prestazioni potranno orientare la scelta finale. Riuscirà a convincere il Bologna a puntare ancora su di lui?

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