Bologna-Inter (1-3), Pobega: «Il primo tempo deve diventare la nostra costante»

Tommaso Pobega ha sbloccato la sfida del Dall’Ara con una grande iniziativa personale, ma il suo gol non è bastato al Bologna per fermare la capolista Inter, vittoriosa per 3-1. Dopo un primo tempo positivo, i rossoblù calano nella ripresa e subiscono la rimonta nerazzurra. Nel post partita, il centrocampista analizza la sconfitta, le occasioni mancate e gli aspetti da migliorare per dare continuità alla crescita della squadra di Palladino.

Le parole di Tommaso Pobega post Bologna-Inter

Pobega, tra il gol e la sconfitta:

«Potevamo essere più pericolosi nel secondo tempo. Del gol sono felice, però c’è rammarico perché secondo me potevamo e dovevamo raccogliere di più, soprattutto dopo il primo tempo fatto».

Può essere l’anno per alzare il tuo livello?

«Io ogni volta mi metto a disposizione dell’allenatore. Cerco di mettere le mie caratteristiche a servizio del gioco e della richiesta. Mi piace ogni tanto sganciarmi e riuscire di entrare in area di rigore per dare pericolosità, sono qualità che mi piace mettere in campo. Però dipende anche molto dal tipo di partita, oggi è stato così, avevo campo per le ripartenze».

Sulla crescita della squadra:

«In questa partita ci sono stati dei meccanismi che dobbiamo cercare di migliorare in allenamento, per trovare ancora più sintonia. L’obiettivo è far diventare questo primo tempo la base del nostro gioco, affinché sia questa la costante e l’atteggiamento».

Cosa senti di dire ai tifosi? E cosa aspettarsi da questo Bologna?

«Secondo me la sfida giocata oggi è stata di alto livello, siamo riusciti a trasmettere intensità e qualità, riuscendo ad essere pericolosi in certi casi. Questo deve essere il punto di partenza. Dobbiamo essere così per tutti i 90 minuti. Non dobbiamo abbassare il baricentro per fatiche fisiche, ma dobbiamo rialzarci e tornare ad attaccare».

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