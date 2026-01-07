Ufficiale – Il Bologna cede Naïm Byar al Wydad Casablanca a titolo definitivo

Naïm Byar saluta Bologna e vola in nordafrica al Wydad Casablanca: ad annunciarlo è il club rossoblù con una nota ufficiale.

“Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Wydad AC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Naim Byar a titolo definitivo”

Il centrocampista di origini marocchine ha militato nella Primavera del Bologna nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 per un totale di 60 presenze e 11 reti in rossoblù. Nell’agosto del 2025, Naïm Byar veniva ceduto in prestito al Foggia in Serie C: con i colori rossoneri ha giocato soltanto 9 partite, per un totale di 416 minuti.

Naïm Byar, nuovo giocatore del Wydad Casablanca

Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, il Wydad Casablanca ha annunciato il giocatore. Naïm Byar ha firmato un contratto da quattro anni e mezzo, fino al 2030. Campione del mondo U20 con il Marocco, il centrocampista classe 2005 è atteso nei prossimo giorni al ritiro del club nordafricano, attualmente in Qatar, dove sta svolgendo una sessione di preparazione approfittando della pausa del campionato nazionale, sospeso a causa dello svolgimento della Coppa d’Africa.

L’arrivo dell’ex rossoblù non è il primo e unico colpo di mercato messo a segno dal Wydad Casablanca. Il club nordafricano, infatti, ha già ufficializzato l’arrivo di altri rinforzi di rilievo come Hakim Ziyech, Wissam Ben Yedder, Nabil Khali e Aymen El Wafi.

