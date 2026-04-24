Un Girone Fa – Contro la Roma la prima sconfitta dell’anno

Sulla Serie A 25/26 sta per calare il sipario: in questo episodio di Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata, parliamo di Roma-Bologna, match valido per il primo turno di campionato andato in scena all’Olimpico il 23 agosto.

Prima giornata di campionato, Roma-Bologna 1-0: i felsinei esordiscono con un ko contro i giallorossi del neo mister Gian Piero Gasperini

Mancano quattro giornate alla fine della stagione e il Bologna si prepara ad affrontare la partita valida per il trentaquattresimo turno di campionato (in programma domani pomeriggio alle 18): allo Stadio Renato Dall’Ara arriverà la Roma di Gian Piero Gasperini, sesta in classifica con 58 punti ma reduce dall’addio del dirigente ed ex allenatore Claudio Ranieri.

Dal canto loro, anche i rossoblù di Vincenzo Italiano stanno affrontando i rumors secondo i quali il tecnico siciliano starebbe per lasciare la guida della squadra emiliana. Ciononostante, i felsinei devono concentrarsi su un solo obiettivo in vista di questo rush finale: rialzarsi dalla recente sconfitta subita in casa della Juventus e provare a finire l’anno nel migliore dei modi (possibilmente consolidando l’ottavo posto).

È per questo motivo che Freuler e compagni dovranno dare il massimo domani. I precedenti contro i capitolini, infatti, sono al momento in equilibrio: il Bologna ha eliminato gli uomini di mister Gasperini agli Ottavi di Europa League, ma prima ancora erano stati i rossoblù a cedere. Era proprio la prima giornata della Serie A 2025-2026 e al debutto in campionato la Roma batteva gli emiliani sul terreno di gioco dell’Olimpico.

Il ritmo di gioco era alto ed entrambe le formazioni hanno avuto buone chance per passare in vantaggio. Al 52′, tuttavia, il neoacquisto Wesley (diventato poi un protagonista dell’annata giallorossa) ha realizzato il gol dell’1 a 0, decidendo di fatto il match. Un debutto con sconfitta, insomma, per il Bologna di Italiano, al secondo anno sulla panchina della società emiliana. Con il senno di poi, la stagione dei felsinei è stata fin da subito segnata da alti e bassi.

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