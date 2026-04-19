Bologna FC
LIVE Juventus-Bologna 1-0: bianconeri in vantaggio con David
La cronaca di Juventus-Bologna, gara valida per la 32esima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali di Luciano Spalletti e Vincenzo Italiano
Una corsa europea terminata…o forse no? Dopo l’eliminazione nei quarti di finale di Europa League per mano dell’Aston Villa, i Rossoblù non possono perdersi d’animo, ma ributtarsi subito sul campionato, per provare a raggiungere un settimo posto che potrebbe valere la Conference League. Ogni punto è importante, già da questa sera. È tempo di Juventus-Bologna: qui la cronaca LIVE del match valido per la 30esima giornata di campionato.
Juventus-Bologna, primo tempo
23′ – Ravaglia salva su Conceicao: il portoghese parte ancora alle spalle della difesa, stavolta l’estremo difensore Rossoblù lo ferma e mette in angolo.
17′ – Il Bologna gioca nella metà campo della Juventus: ora la squadra di Italiano gestisce il pallone alla ricerca di un’idea vincente.
12′ – GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS: Conceicao viene mandato in profondità con un lancio lungo e a tu-per-tu con Ravaglia lo batte, ma l’arbitro ferma tutto per la partenza al di là del numero 7 bianconero.
10′ – Anche la Juventus prova a spingere nuovamente il pallone nella metacampo Rossoblù, ma Helland prima e una difesa corale poi tengono lontani i pericoli dall’area di rigore.
7′ – Il Bologna ora prova a reagire, gestendo il pallone e cercando uno spazio tra le linee bianconere.
2′ – JUVENTUS IN VANTAGGIO! I bianconeri partono fortissimo, e sugli sviluppi di un angolo, dal cross di Kalulu David batte Ravaglia di testa e porta avanti la sua squadra. 1-0 Juventus.
SI COMINICIA! Al via il match dello Stadium tra Juventus e Bologna.
Tabellino
JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. All. Luciano Spalletti
BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Lucumì, Helland, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Italiano. All. Vincenzo Italiano
Reti:
Ammoniti:
Espulsi: –
Arbitro: Mariani
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