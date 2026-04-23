Bologna, cosa farà Italiano? Il club vuole proseguire insieme

Quel che sarà, sarà. Ma le decisioni vanno prese, e non prorogate oltre un certo periodo: c’è pur sempre un futuro da programmare, Ecco perché è previsto un incontro tra il Bologna e Vincenzo Italiano per definire proprio quel che sarà. Il confronto vedrà proprio il mister come protagonista, perché la decisione il Bologna, nelle vesti della sua dirigenza, sembra averla molto chiara. Italiano sarà disposto a proseguire anche nel suo ultimo anno di contratto?

Bologna, c’è ancora futuro con Vincenzo Italiano?

Se la risposta alla domanda del titolo di questo paragrafo dovesse darla uno tra Joey Saputo, Claudio Fenucci, Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, sarebbe solo “si“. Perché la dirigenza Rossoblù riconosce il lavoro del tecnico e vorrebbe proseguire con lui anche nell’ultimo anno di contratto che li lega. I veri dubbi arrivano lato Vincenzo Italiano, appunto.

Secondo Claudio Beneforti del Corriere dello Sport – Stadio, l’incontro previsto non oltre la metà di maggio tra le parti in questione servirà a chiarire anche gli eventuali termini della prosecuzione del matrimonio tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Perché, al di là della presenza delle Coppe o meno, ci deve essere l’ambizione di poter tornaci, e quindi fare degli investimenti.

Quali pretendenti, da una parte e dall’altra?

I dubbi, eventuali, di Vincenzo Italiano verrebbero dalle pretendenti del nativo di Karlsruhe: si parla di interessamenti da parte di Milan, Roma, Napoli e Lazio. Ma la questione è tutta dalla parte delle società: tutte e quattro hanno allenatori con contratti lunghi e ben stipendiati, ergo solo uno stravolgimento totale può liberare quelle panchine.

E lato Bologna invece? Anche qui, sul tavolo della dirigenza, spunta una qualche alternativa se Vincenzo Italiano decidesse che il suo cammino a Bologna è concluso. Una di queste porta il nome di Farioli, ora al Porto, ma che ha una Champions League in più nella prossima stagione. Secondo Beneforti, anche Sarri rappresenterebbe un’alternativa gradita, se dovesse lasciare la Lazio. Gli ultimi due della lista, a oggi, sembrerebbero essere Fabio Grosso e Stefano Pioli.

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