Verso Cagliari-Bologna: si rivede Trepy dopo l’incidente in piscina

Siamo giunti ancora una volta al giovedì, giorno fondamentale nell’avvicinamento agli anticipi del sabato perché proprio oggi si sono tenute alcune conferenze stampa dei tecnici di A. Nell’elenco degli impegnati figura ovviamente anche Palladino, che con il suo Bologna partirà alla volta di Cagliari per il secondo anticipo di giornata, mentre il rivale Pisacane sarà di turno domani con i giornalisti sardi.

Anche senza le sue rivelazioni, che analizzeremo meglio alla vigilia del match, possiamo comunque analizzare il momento degli isolani grazie alle notizie più recenti che li riguardano. Su tutte, spiccano il rientro dello sfortunato Yael Trepy e qualche dubbio sull’assetto offensivo.

Trepy torna ad allenarsi

La scena della settimana rossoblu se la prende sicuramente Yael Trepy che, nella giornata di ieri, è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni dopo lo sfortunato incidente in piscina di quest’estate. L’attaccante francese, che inizialmente era in pericolo di vita e ha rischiato l’annegamento, con il passare dei mesi ha visto migliorare le proprie condizioni e, finalmente, ora potrà tornare a giocare a calcio.

Detto che, ovviamente, in certi casi il pallone è l’ultimo dei pensieri, fa comunque piacere rivedere il ragazzo vicino alla sua passione più grande. Il dictat dei medici, ad ogni modo, è sempre quello della prudenza: lo staff del club valuterà giorno dopo giorno i suoi parametri e deciderà se dare il via libera per il rientro tra i convocati.

Due assenti per Pisacane

Nonostante il rientro di Trepy, il Cagliari presenta ancora un paio di elementi ai box. Non saranno infatti del match Felici e Idrissi, entrambi vittime della rottura del legamento crociato. L’ex FeralpiSalò potrà tornare sul finale di questa stagione, mentre il calvario dell’esterno italo-marocchino è quasi giunto al termine: il rientro per lui è fissato entro la fine del mese di novembre.

Un attacco da ridisegnare

Alla vigilia della trasferta di Monza, Pisacane aveva aperto alla possibilità di schierare un attacco a due, spiegando che diversi interpreti conoscono già da tempo il sistema. Così, in quel del Brianteo, Nzola e Mendy sono partiti insieme, con Maldini alle loro spalle a fornire supporto. La domanda in vista della prossima gara resta solo una: ritornerà l’attacco in solitaria o verrà ancora una volta proposto un duo in rifinitura?

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