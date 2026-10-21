Il momento di Antonio Raimondo potrebbe aprirgli le porte della Nazionale maggiore. L’attaccante di proprietà del Bologna, protagonista di un avvio di stagione da sette gol con il Frosinone, ha attirato l’attenzione degli osservatori di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni azzurri di novembre contro Francia e Belgio. Dopo le prime indiscrezioni sulla possibile convocazione, la situazione acquista ulteriore interesse.

Raimondo, la Nazionale sembra vicina: Mancini lo osserva

Come riportato da TuttoMercatoWeb, il rendimento del centravanti non è passato inosservato agli emissari del commissario tecnico. A favorire un’eventuale chiamata potrebbe essere anche la situazione del reparto offensivo, con l’infortunio di Moise Kean che apre nuove possibilità nelle valutazioni per le prossime convocazioni.

Raimondo, già protagonista con l’Under 21, potrebbe compiere il salto nella selezione maggiore. Gli Azzurrini hanno infatti conquistato la qualificazione al prossimo Europeo, lasciando maggiore spazio per valutare un eventuale inserimento del giovane attaccante tra i convocati dell’Italia.

Alvini sprona il suo centravanti: «La Nazionale arriverà»

Sulla possibilità di una chiamata si è espresso anche Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone. Intervenuto a margine della cerimonia dei Premi Scopigno e Pulici, il tecnico ha invitato il proprio centravanti a proseguire nel percorso intrapreso, senza lasciarsi condizionare dalle aspettative.

«La Nazionale maggiore? Deve continuare a lavorare e fare quello che sta facendo nel percorso di crescita. Se la Nazionale non arriva ora, potrà arrivare tra tre mesi o un anno. Quello è il suo percorso, lui lo sa e lavora per quello», ha dichiarato Alvini, come riportato dall’ANSA.

E il Bologna? Segue da vicino i progressi del giocatore, tenendosi pronto ad accoglierlo nuovamente in rossoblù.

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