Bologna, Raimondo brilla sempre di più: gli occhi della Nazionale…e della Juventus

Lui continua a segnare, e inevitabilmente attira su di sé tutte le attenzioni, anche quelle della Nazionale. Parliamo di Antonio Raimondo, attaccante in forza al Frosinone arrivato alla bellezza di 7 gol nelle prime 7 giornate di Serie A, tutte con marcature multiple. L’attaccante, come tutti sanno, è di proprietà del Bologna, e questo inizio lascia pensare che, al di là delle volontà del club, oltre che l’attuale giusto interesse per una convocazione con l’Italia dei grandi, la prossima estate sarà uno dei nomi al centro del calciomercato del Bologna: a lui sembra guardare, ancor di più, la Juventus.

Calciomercato Bologna: la Juventus osserva Raimondo

È Nicolò Schira a rilanciare una notizia uscita già quale settimana fa, che riguarda Antonio Raimondo e il futuro calciomercato del Bologna. Si, perché il giornalista di Tuttosport, sul proprio profilo X, ha ribadito l’interesse della Juventus per il giovane attaccante Rossoblù in forza al Frosinone. Pare, secondo Schira, che al Mapei Stadium fossero presenti osservatori dei bianconeri, anche per il prodotto del settore giovanile Rossoblù.

🚨 Excl. – #Juventus are monitoring the striker Antonio #Raimondo (born in 2004), who has scored 7 goals in 7 matches during this #SerieA’s season. A #Juve’s scout was at Stirpe Stadium last Friday to watch Frosinone-Sassuolo. His contract with Bologna expires in 2028. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 19, 2026

Raimondo che, inevitabilmente, attira ora tutti gli interessi possibili e immaginabili: dopo 7 gol in 7 giornate, con due doppiette e la favolosa tripletta di venerdì sera contro il Sassuolo, è più che normale che tutti guardino ancor di più a lui. Lo fa, però, anche il Bologna, che ha mandato nuovamente a Frosinone Raimondo, come ammesso da Sartori, per un processo di crescita che i Rossoblù auspicavano andasse così, per quello che gli stessi Felsinei da tempo considerano l’attaccante del futuro, come dimostrano i continui prestiti senza diritto di riscatto.

Anche la Nazionale guarda interessata

Ed è questo, forse, l’interesse che più auspica lo stesso Antonio in questo inizio di stagione: la maglia Azzurra, quella della Nazionale maggiore. Si, perché se Mancini non lo aveva convocato nella prima sosta di Nations League, anche per lasciarlo a disposizione dell’Under 21, nella pausa di Novembre non è assolutamente utopia vedere per la prima volta Raimondo convocato dalla Nazionale maggiore.

D’altronde, come elencato in precedenza, i numeri parlano per lui, e Mancini si è sempre dimostrato attento allo sviluppo dei giovani con la maglia Azzurra: Raimondo, ricordiamo, è un classe 2004 ma con già non poca esperienza alle spalle, e che per la prima volta sta dimostrando il suo vero valore anche nella massima categoria. Per ora se lo gode il Frosinone, e il Bologna pensa al suo futuro, così come la Nazionale. Il mercato, e la Juventus, possono ancora aspettare.

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