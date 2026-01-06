Rivoluzione all’orizzonte: Sky e Netflix vogliono la Serie A

DAZN si può godere gli ultimi anni in Italia: sembra che Sky e Netflix vogliano far rimanere il “collega” senza la Serie A. Il 2029 l’anno della possibile rivoluzione. I ribelli, Sky e Netflix -secondo le indiscrezioni- pronte ad acquistare i diritti per il massimo campionato. DAZN, l’impero che crollerà, o almeno, che verrà esiliato dalla penisola.

Ciao ciao DAZN

Se le indiscrezioni sono vere, ci mancherà -inutile negarlo- ci mancherà DAZN con i suoi abbonamenti che aumentano di anno in anno, con i suoi piani sempre nuovi e mai convenienti. Ma ci aspettiamo che Sky e Netflix non siano da meno per non farci provare troppa nostalgia.

Ci mancherà DAZN con i suoi problemi con lo streaming, con i giocatori pixel, con l’azione che si interrompe e la rotellina che inizia a girare proprio quando la nostra squadra sta per segnare. In fondo, col tempo ci siamo abituati, ci ridiamo sù.

Ci mancherà DAZN con i collegamenti tra telecronista e bordo campo che non funzionano, le improvvise scomparse dell’audio. Il bello della diretta: ci ha insegnato che mai nulla può essere perfetto.

Arrivano Netflix e Sky

Sky in realtà alla Serie A non ci ha mai rinunciato, ma ha perso progressivamente la sua egemonia. A inizio anni 2000 prende il controllo della trasmissione delle partite del campionato italiano e lo mantiene per una quindicina di anni. Il tempo del satellite.

Poi dall’Inghilterra si infiltra in Italia DAZN. Entra bussando, piano piano, con cortesia: si prende all’inizio solo tre partite a giornata in esclusiva. Tempo di ambientarsi e poi… si appropria di tutto. Al buon vecchio Sky rimangono solo tre match, ma che trasmette anche la concorrenza.

«Ora ci riprendiamo tutto quello che è nostro». È giunto il momento, o meglio, sembra che arriverà il momento tra tre anni. Sky ha trovato un alleato potente in Netflix e insieme sono pronti a dare battaglia a DAZN. Il colosso dello streaming sembra quindi disponibile a esplorare nuovi campi: non più solo demogorgoni che invadono Hawkins, ma anche numeri 9 che invadono le aree di rigore.

E gli spettatori? Sballottolati da un app all’altra, da un canale all’altro, da un abbonamento all’altro. Come sempre. Questo ed altro per la Serie A e la squadra del cuore.

