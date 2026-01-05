Castro ci prova, ma una piccola scintilla non è sufficiente

Non inizia nel verso giusto il 2026 del Bologna, anzi inizia forse nel peggior modo possibile. I felsinei cadono a San Siro contro l’Inter che finalmente sconfigge la sua “bestia nera”, ieri del tutto innocua.

I rossoblù sono parsi per l’ennesima gara stanchi, con la testa completamente da un’altra parte, spaesati. Dove sia finito l’atteggiamento della trasferta a Vigo? Se lo è chiesto anche Italiano nel post partita, senza tuttavia trovare una risposta.

Inter-Bologna: rossoblù assenti, Castro si accende sul finale

L’Inter va a segno tre volte e se non fosse stato per Ravaglia, i colpi inferti sarebbero stati ancora di più, quasi a ricordare quei due 6-1 ottenuti nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, che sembravano ormai un lontano ricordo.

La scintilla rossoblù si accende sul finale, con Santiago Castro che all’83’ si lancia praticamente in porta con il pallone segnando il gol della bandiera. Un guizzo che sembra riaccendere l’animo della squadra, ma a 10 minuti dalla fine è servito a poco.

Un attacco inconsistente, anche Santi sa di dover fare di più

Oltre agli svarioni difensivi, il problema con cui Italiano deve fare i conti è che l’attaccato è del tutto sterile. Ieri Castro ha salvato la faccia ad un reparto inconsistente, interrompendo la sua astinenza in campionato che durava dalla doppietta contro il Parma del 2 novembre.

Ma per questo Bologna, con gli obiettivi che si è prefissato, un gol ogni due mesi non è abbastanza, soprattutto se è l’unico contributo del reparto.

Santi è consapevole di poter migliorare ancora e lo ha detto con grande umiltà nel post partita. Vero anche che rispetto alla scorsa stagione, ha comunque già migliorato il suo score personale. Un anno fa infatti, all’inizio di gennaio, l’argentino aveva segnato un gol in meno rispetto ai cinque di questa stagione.

Mercoledì l’Atalanta, domenica il Como: il Bologna deve rialzarsi

La testa ora è già a mercoledì per la partita contro l’Atalanta, difficile che Castro rigiochi subito, più probabile vederlo dall’inizio a Como. Tuttavia, con il fitto calendario, le occasioni per Santi non mancheranno, soprattutto in Europa dove non ha ancora trovato il gol.

In una giornata tanto buia, i rossoblù ripartono dalla piccola fiamma argentina: una scintilla che ora deve accendere l’intero Bologna.

