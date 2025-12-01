Serie A, Baroni a Torino a rischio esonero: i dettagli

Marco Baroni e il Torino potrebbero presto dividere le proprie strade. Il club granata starebbe infatti valutando la possibilità di procedere all’esonero del tecnico toscano. Una situazione che potrebbe anche essere rimandata alla prossima settimana, anche se si potrebbe trattare già delle prossime ore.

Fatale per il tecnico della formazione granata piemontese potrebbe risultare la doppietta di sconfitte rimediata contro il Como la scorsa settimana e il Lecce nella giornata di ieri. Nonostante i 14 punti raccolti finale, quella del Torino potrebbe essere la quinta panchina della settimana a cambiare “titolare”, dopo Juventus, Fiorentina, Genoa e Atalanta.

Torino, Baroni e i pesanti ko

Il tecnico toscano, che tra il 1991 e il 1993 ha vestito da giocatore la maglia rossoblù del Bologna, rischia di pagare duramente le tante sconfitte, subite anche con tante reti di scarto. Col Lecce la sconfitta è stata dura da digerire per il livello dell’avversario, ma nella stagione granata c’è di peggio.

Infatti, finora la squadra di Baroni per ben due volte ha subito cinque reti. Alla prima giornata contro l’Inter e una settimana fa contro il Como sono arrivati un 5-0 e un 1-5 pesantissimi. Passivi importanti che fanno oggi del Torino la squadra con la peggior difesa del torneo: 23 reti subite.

I tempi dell’esonero

Difficile anticipare le mosse di Urbano Cairo. Già nelle passate settimane, Baroni aveva seriamente rischiato l’esonero dalla panchina del Torino. Il presidente granata aveva però deciso di dargli ancora fiducia, ottenendo buone risposte, basti pensare che il Toro ha battuto squadra come Roma e Napoli in questo avvio di torneo.

La sconfitta contro il Lecce potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso della pazienza. Baroni potrebbe presto essere sollevato dall’incarico di allenatore del Torino. Una decisione definitiva sul futuro della guida tecnica ancora non c’è stata ma potrebbe arrivare a breve, visto che la settimana prossima, con la Coppa Italia di mezzo, non ci sarebbe tempo per un avvicendamento.

