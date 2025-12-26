Calcio
Serie A, le probabili formazioni della 17^ giornata
I probabili undici titolari delle 17^ giornata del campionato di Serie A. Ecco i probabili schieramenti delle 20 squadre del massimo campionato
PARMA-FIORENTINA: sabato 27 dicembre, ore 12:30.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè Garcia, Estevez, Keita, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Viti; Dodò, Ndour, Fagioli, Fortini, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli.
LECCE-COMO: sabato 27 dicembre, ore 15.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Helgason; Sottile, Kaba, Pierotti; Stulic. All. Di Francesco.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Baturina, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
TORINO-CAGLIARI: sabato 27 dicembre, ore 15.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajili; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazzaro; Adams, Simeone. All. Baroni.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Idrissi; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.
UDINESE-LAZIO: sabato 27 dicembre, ore 18.
UDINESE (3-5-2): Sava; Solet, Kabasele, Kristiansen; Kamara, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zanoli; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
La Juve cerca continuità a Pisa
PISA-JUVENTUS: sabato 27 dicembre, ore 20:45.
PISA (3-5-2): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. All. Gilardino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
MILAN-VERONA: domenica 28 dicembre, ore 12:30.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Nunez; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Al-Musrati; Orban, Mosquera. All. Zanetti.
CREMONESE-NAPOLI: domenica 28 dicembre, ore 15.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.
BOLOGNA-SASSUOLO: domenica 28 dicembre, ore 18.
Derby nerazzurro, il big match della 17^ giornata
ATALANTA-INTER: domenica 28 dicembre, ore 20:45.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewksi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji; Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
ROMA-GENOA: lunedì 15 dicembre, ore 20:45.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.
GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy; Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.
