MotoGP | Ducati VR46 2026: svelata la nuova livrea “Black and Light”

Il cuore pulsante di Bologna batte forte sotto la nuova livrea del team di Valentino Rossi. Ieri, nella splendida cornice di Villa Miani a Roma, è stato presentato il team Ducati VR46 2026 che correrà nel campionato MotoGP.

Un evento che rinnova l’asse strategico tra Borgo Panigale e Tavullia. La tecnologia emiliana resta il fulcro del progetto, vestita quest’anno di un aggressivo “Black and Light”. Il bianco del 2025 lascia spazio al nero profondo e al giallo fluo, a sottolineare la cattiveria agonistica per la stagione 2026.

Di Giannantonio sulla GP26: confermato il trattamento Factory

Il legame del Pertamina Enduro VR46 Racing Team con la Ducati è solidissimo e si traduce in responsabilità tecniche precise. Fabio Di Giannantonio avrà a disposizione la Ducati 2026 ufficiale, la stessa moto del team Lenovo che sarà guidata da Bagnaia e Marquez. Per il pilota romano è l’anno della verità: l’obiettivo è sfruttare il potenziale del V4 bolognese per stare costantemente coi primi e raccogliere dati preziosi per lo sviluppo.

Dall’altra parte del box, Franco Morbidelli guiderà la versione 2025. È la moto che ha dominato lo scorso campionato con Marc Marquez, ma che ha creato qualche grattacapo a Pecco Bagnaia. Una strategia mista che garantisce al pilota italo-brasiliano un pacchetto maturo, ma meno avanzato, sin dalla prima gara, senza l’incognita della “gioventù” del nuovo mezzo.

Ducati VR46, un team maturo che punta a un solido 2026

L’atmosfera che si è respirata a Roma racconta di una squadra che ha completato il suo processo di crescita. La VR46 non è più solo l’Academy dei giovani talenti, ma una struttura operativa di livello mondiale che collabora alla pari con gli ingegneri di Ducati Corse.

La sfida per il 2026 è portare entrambi i piloti a lottare per le posizioni che contano nella classifica generale, onorando il marchio Ducati che portano sul serbatoio.

L’approfondimento tecnico

Per gli appassionati che vogliono sapere di più sulla presentazione del team, leggere le parole dei protagonisti e vedere tutte le foto ad alta risoluzione della livrea “Black and Light”, vi rimandiamo al focus sulla Ducati VR46 2026 dei nostri colleghi di 1000cuorimotori.it .

