MotoGP, Buriram | Domina Bezzecchi! Ecatombe Ducati

Marco Bezzecchi ha condotto una corsa eccezionale nella prima uscita della MotoGP a Buriram. Dominio incontrastato e vittoria mai in discussione. Ducati esce da questa corsa con le ossa rotte: out i Marquez e nessun altro pilota in grado di essere competitivo per la zona podio. Tra l’altro la casa di Borgo Panigale ha interrotto con oggi una lunghissima striscia positiva.

MotoGP, Buriram: Bezzecchi e Aprilia ingiocabili

Partenza perfetta e allungo in progressione verso la prima vittoria stagionale. Il successo del “Bez” non è mai stato realmente in discussione, ha avuto una gestione della corsa eccezionale in ogni sua fase. La vittoria di oggi riscatta anche la delusione cocente della Sprint di ieri dove, da grande favorito, era caduto nelle prime fasi.

Alle sue spalle Pedro Acosta e l’altra Aprilia di Raul Fernandez. Dietro di lui sono arrivate altre due moto di Noale: Jorge Martin e Ai Ogura. Il totale complessivo recita 4 Aprilia nelle prime 5 posizioni del primo GP stagionale. Una stagione cominciata con presupposti ben diversi e che invece ha portato ad un primo verdetto inaspettato.

Ducati da dimenticare

In casa Borgo Panigale invece ci saranno da fare grosse riflessioni. Al netto della sfortuna di Marc, che se non avesse bucato sarebbe probabilmente stato in lotta per il podio fino all’ultimo, la gara di oggi non è stata positiva. Alex Marquez è caduto mentre era 7°, la miglior Ducati al traguardo è stata quella di Di Giannantonio 6°, mai in lotta nelle prime posizioni.

Dietro di lui, oltre a Binder, il compagno di squadra Morbidelli e Bagnaia, solo 9° dopo le alte aspettative post test. Con la gara di oggi inoltre, la casa italiana chiude un’incredibile striscia di 89 gare consecutive a podio. Anche questo elemento, seppur fa seguito ad un periodo di gloria molto lungo, deve far riflettere.

L’altra Ducati, quella di Michele Pirro, è arrivata ultima al traguardo. Da segnalare anche il 10° posto di Marini su Honda, e il 13° di Enea Bastianini su KTM.

I risultati

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook