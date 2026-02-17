Palombella Rossoblù – Aria d’Europa

Palombella Rossoblù – Torna Palombella Rossoblù, la rubrica della pallanuoto bolognese.

Quante novità per la pallanuoto bolognese questa settimana! Quella più importante è certamente l’Europa per la De Akker Bologna, che tra 20 e 22 febbraio volerà a Montpellier per il secondo turno di Conference. La Rari Nantes, invece, è arrivata al giro di boa dei rispettivi campionati di serie A2 femminile e B maschile, chiudendo il girone d’andata con entrambe le squadre in zona playoff.

De Akker, pronti per l’Europa

Le danze della De Akker si apriranno giovedì 19 gennaio proprio contro i padroni di casa del Montpellier, alle ore 20:30, dovendo poi recuperare le energie di gran fretta visto che il secondo incontro, alle 9:30 di mattina, sarà contro l’A Polo Sport. Alle 21 si scenderà nuovamente in campo per il match contro il Primorje, chiudendo poi il 22 febbraio alle 10 contro l’Honved.

Una serie di gare durissime, ma che Milakovic e compagni sono decisi a concludere nel migliore dei modi. La qualificazione al turno successivo è un obiettivo alla portata che deve restare saldo nelle menti bolognesi, reduci dalla goleada contro la Rari Nantes Savona, terminata 24-21. Un risultato che coincide con la prima sconfitta del 2026 per i bolognesi, autori comunque di una buona prestazione contro una delle corazzate della serie A italiana.

Rari Nantes, ragazze d’oro

Le Rari girls, invece, hanno chiuso il girone d’andata di serie A2 femminile al terzo posto. La sconfitta contro la favoritissima Ancona per 8-11 allo “Sterlino” lascia comunque un sapore dolce in bocca alle ragazze di Posterivo, brave nel gestire un incontro delicatissimo e giocarsela fino all’ultimo contro una delle squadre più forti della categoria. Martina Lepore chiude con 3 reti, ma in generale è da lodare la voglia e la foga messa in campo dalle rossoblù.

A quota 15 punti, dietro ad Ancona e Lazio, Perna e compagne sono attualmente nell’ultima piazza disponibile per poter ambire ai playoff. Con 5 vittorie e 2 sconfitte, la squadra di Posterivo ha affrontato un campionato di altissimo livello, rendendosi una delle protagoniste inattese nonostante le mille difficoltà. Ora un po’ di meritato riposo, poi si tornerà in vasca per vedersela alla “Nannini” contro il Florentia.

Serie B al quarto posto

Chi ha festeggiato parecchio, questo weekend, è stata la serie B maschile. Grazie alla bella vittoria casalinga sul Monza la squadra di Andrea Sellaroli è riuscita nell’impresa di scalare la classifica e soprattutto offrire una grande prova in campo, visto che i brianzoli sono usciti sconfitti dalla vasca 14-11. Il solito Cocchi è stato decisivo, ma dietro la vittoria si celano anche grandi prestazioni come quelle di Cecconi e Gori, giovanissimo ma già decisivo.

Conquistato il quarto posto, i bolognesi hanno già nel mirino il prossimo impegno. Sabato arriverà allo “Sterlino” il Brescia Waterpolo, attualmente terza nel girone, che all’andata batté dopo una guerra durata 4 tempi Sgobbi e compagni. La Rari, dopo un avvio difficile, ha voglia e bisogno di continuare a credere in sé stessa e regalarsi soddisfazioni che questa squadra al maschile non si è mai regalata.

