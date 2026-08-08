Bologna-Pisa 1-4: più dubbi che certezze

Un’amichevole da 150 minuti, a porte chiuse e senza la possibilità per la stampa di assistere alla partita. Bologna-Pisa, dunque, è uno di quei test che lasciano inevitabilmente più domande che risposte, perché il risultato racconta qualcosa, ma non abbastanza per spiegare cosa sia successo al centro tecnico Niccolò Galli.

Bologna-Pisa: l’andamento della sfida

Quello che si può leggere dal tabellino, però, non è banale. Il Pisa di Paolo Bianco conduce 2-0 all’intervallo e allunga nella ripresa fino all’1-4, con la doppietta di Tommaso Marras e la rete di Isak Vural. In mezzo, il Bologna trova il gol di Thijs Dallinga al 67’, prima del quarto centro nerazzurro al 74’. Un risultato pesante, soprattutto per una squadra che sta entrando nell’ultima parte della preparazione e che ha davanti ormai poco più di due settimane all’esordio ufficiale.

Cosa lascia questo test?

Ma sarebbe altrettanto sbagliato trasformare questo 1-4 in una sentenza. La durata particolare della gara, la possibilità di distribuire minuti e carichi e soprattutto l’assenza di immagini impediscono di capire se il punteggio sia figlio di difficoltà strutturali, di esperimenti o semplicemente di una partita interpretata con priorità diverse rispetto al risultato.

Per Domenico Tedesco, però, qualche indicazione arriva comunque. Il nuovo allenatore rossoblù ha scelto in questo test di mettere alla prova uomini e soluzioni, e una sfida così lunga è un’occasione preziosa per osservare la squadra in condizioni differenti. Il dato più evidente è comunque quello dei quattro gol subiti, mentre dall’altra parte Dallinga ha trovato la via della rete.

Il vero giudizio arriverà soltanto quando il lavoro di Tedesco comincerà a tradursi in una squadra riconoscibile anche nei novanta minuti che conteranno davvero.

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