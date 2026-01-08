Era nell’aria ma adesso è ufficiale. Toni Perkovic é un giocatore della Fortitudo Bologna. Il croato classe 1998 sarà a disposizione di coach Caja per il girone di ritorno a seguito dell’infortunio di Lee Moore. Ex Forlì è conoscitore del campionato italiano, Perkovic è il profilo giusto per un’Aquila che vuole spiccare il volo.

Arriva Perkovic: il comunicato della Fortitudo

Fortitudo Pallacanestro Bologna è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Toni Perkovic. Nato a Pola, in Croazia, il 10 aprile del 1998, guardia di 191 cm per 83 Kg. Petrovic è cresciuto cestisticamente nelle fila del Cedevita, Zagabria, con cui ha esordito in prima squadra nel 2017. Con la maglia del Cedevita, Perkovic ha subito vinto un campionato croato, due coppe nazionali e una Supercoppa, prima di trasferirsi allo Split Spalato nel triennio 2019-2022, con numeri costantemente in doppia cifra.

Nella stagione 2022/23, Perkovic ha lasciato i confini natii per giocare nella seconda lega francese con la maglia dell’Orleans Loiret Basket, viaggiando a 9.3 punti di media in stagione regolare, per poi andare in doppia cifra realizzativa nel corso dei playoff.. Esaurita l’esperienza francese, Toni è rientrato a Spalato e, nella stagione 2023/24, ha disputato la Lega Adriatica ed il massimo campionato croato, segnando rispettivamente 10.9 e 11.8 punti di media.

Nella scorsa stagione, Perkovic ha vissuto la sua prima esperienza in Italia indossando la maglia dell’Unieuro Forlì. Con il Club romagnolo, nelle 30 partite di stagione regolare, ha mantenuto una media di 15,4 punti e 3,2 rimbalzi a partita. Numeri confermati nelle 7 partite di playoff, nelle quali Toni ha viaggiato a 15,1 punti di media realizzativa (con il 46% da due punti, il 40% dalla lunga distanza e l’87,5% ai tiri liberi).

Nella prima parte di questa stagione, infine, Perkovic ha giocato a Baku con il Neftchi, disputando anche la FIBA Europe Cup, nella quale ha mantenuto una media di 13,8 punti, 4,5 rimbalzi e 4,8 assist.

