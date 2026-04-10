Ufficiale: Yago Dos Santos è un nuovo giocatore della Virtus Bologna

La Virtus Bologna si rinforza con il playmaker proveniente dalla Stella Rossa Belgrado, Yago Dos Santos. Brasiliano classe 1999 ha giocato le ultime tre stagioni in Serbia tra le fila della formazione bianco rossa, dove quest’anno non ha trovato però spazio sopratutto in Eurolega.

Cresciuto nelle giovanili del Palmeiras è approdato in Europa nella stagione 22-23 tra fila dell’Ulm, in Germania, dove si è messo in mostra fin da subito. Playmaker puro di 175cm è dotato di ottimo ball-handling e capacità di costruirsi il tiro anche dall’arco. Nelle ultime tre stagioni di Eurolega ha messo insieme 6 punti e 3,2 assist di media.

Il comunicato della Virtus Bologna

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Yago Dos Santos fino al termine della stagione.

Playmaker brasiliano, dopo il primo anno in Europa con la maglia di Ulm, in cui è stato anche compagno di squadra di Karim Jallow vincendo il campionato tedesco da MVP, nelle ultime tre stagioni è stato uno dei protagonisti della Stella Rossa di Belgrado vincendo un campionato serbo, due Coppe di Serbia e una Lega Adriatica in cui è stato anche MVP delle finali.

Virtus Bologna dà il benvenuto ufficiale a Yago nella grande famiglia bianconera.

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