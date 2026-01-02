BasketVirtus Bologna
Virtus – Trapani sempre più a rischio, gli Shark avrebbero chiesto il rinvio e Ford vola in Turchia
Prosegue il clima di incertezza intorno alla squadra granata e sale il rischio che non si giochi il match di questa domenica alla Virtus Arena
La quattordicesima giornata di LBA presenta ad oggi, 24ore prima del turno, il dubbio legato alla gara tra Virtus Bologna e Trapani Shark. La squadra del presidente Valerio Antonini ha prima minacciato di non presentarsi sul parquet della Virtus Arena per il match in programma questa domenica 4 gennaio 2026, con lo stesso che avrebbe inoltre intimato l’auto esclusione dal campionato. Questo per via delle penalizzazioni: 8 punti in classifica, tesseramenti bloccati e da qualche gara una multa da 50mila euro per ogni partita, oltre all’inibizione per due anni del presidente granata.
La presunta richiesta di rinvio della sfida tra Virtus Bologna e Trapani Shark
Secondo quanto riportato da Pianetabasket stamani nelle sedi di FIP ed LBA sarebbe arrivata la richiesta della Trapani Shark del rinvio a data da destinarsi della partita per problemi di equità sportiva, potendo fare affidamento soltanto su 6 giocatori in condizione di andare in campo.
Nel caso in cui Trapani non si dovesse presentare alla Virtus Arena vedrebbe il match perso per 20-0 a tavolino e la penalizzazione di un ulteriore punto in classifica. Se non dovesse poi presentarsi anche alla successiva gara contro Aquila Basket Trento la società trapanese verrebbe esclusa dal campionato che a quel punto passerebbe automaticamente a 15 squadre. Per Trapani Shark ulteriori 600 mila euro di multa, la retrocessione e l’annullamento delle precedenti gare svolte.
Giocatori in fuga
Intanto è da poche ore ufficiale l’addio di Jordan Ford, ex Trento, approdato in Turchia al Bahcesehir. Anche lo stesso John Petrucelli sembra essere pronto all’addio verso il Galatasaray di Gianmarco Pozzecco.
A disposizione della squadra granata, se si dovesse presentare nelle prossime gare rimarrebbero quindi: Alessandro Cappelletti, JD Notae, Ryan Arcidiacono, Riccardo Rossato (sulle cui tracce ci sarebbe Brescia), Adama Sanogo, Mattehew Hart, Paul Eboua e Fabrizio Pugliatti.
