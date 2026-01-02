Virtus – Trapani sempre più a rischio, gli Shark avrebbero chiesto il rinvio e Ford vola in Turchia

La quattordicesima giornata di LBA presenta ad oggi, 24ore prima del turno, il dubbio legato alla gara tra Virtus Bologna e Trapani Shark. La squadra del presidente Valerio Antonini ha prima minacciato di non presentarsi sul parquet della Virtus Arena per il match in programma questa domenica 4 gennaio 2026, con lo stesso che avrebbe inoltre intimato l’auto esclusione dal campionato. Questo per via delle penalizzazioni: 8 punti in classifica, tesseramenti bloccati e da qualche gara una multa da 50mila euro per ogni partita, oltre all’inibizione per due anni del presidente granata.

La presunta richiesta di rinvio della sfida tra Virtus Bologna e Trapani Shark

Secondo quanto riportato da Pianetabasket stamani nelle sedi di FIP ed LBA sarebbe arrivata la richiesta della Trapani Shark del rinvio a data da destinarsi della partita per problemi di equità sportiva, potendo fare affidamento soltanto su 6 giocatori in condizione di andare in campo.

Nel caso in cui Trapani non si dovesse presentare alla Virtus Arena vedrebbe il match perso per 20-0 a tavolino e la penalizzazione di un ulteriore punto in classifica. Se non dovesse poi presentarsi anche alla successiva gara contro Aquila Basket Trento la società trapanese verrebbe esclusa dal campionato che a quel punto passerebbe automaticamente a 15 squadre. Per Trapani Shark ulteriori 600 mila euro di multa, la retrocessione e l’annullamento delle precedenti gare svolte.

Giocatori in fuga

Intanto è da poche ore ufficiale l’addio di Jordan Ford, ex Trento, approdato in Turchia al Bahcesehir. Anche lo stesso John Petrucelli sembra essere pronto all’addio verso il Galatasaray di Gianmarco Pozzecco.

A disposizione della squadra granata, se si dovesse presentare nelle prossime gare rimarrebbero quindi: Alessandro Cappelletti, JD Notae, Ryan Arcidiacono, Riccardo Rossato (sulle cui tracce ci sarebbe Brescia), Adama Sanogo, Mattehew Hart, Paul Eboua e Fabrizio Pugliatti.

