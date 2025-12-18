Trapani Shark, vertice FIP–LBA: attenzione massima sul futuro del club

Il futuro di Trapani Shark e le sue implicazioni sul Campionato di Serie A di basket sono stati al centro di un incontro istituzionale tenutosi nel pomeriggio tra il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci e il Presidente della Lega Basket Serie A Maurizio Gherardini. Un confronto significativo, che conferma l’attenzione delle massime istituzioni del basket italiano su una vicenda delicata e ancora in evoluzione.

Il dialogo tra FIP e LBA si è concentrato su un’analisi approfondita della situazione del club siciliano, valutando i profili rilevanti emersi finora, lo stato attuale delle verifiche e i possibili sviluppi futuri. L’obiettivo condiviso resta quello di garantire chiarezza, correttezza e il rispetto delle regole, tutelando allo stesso tempo la credibilità del campionato e gli interessi di tutte le parti coinvolte.

IL COMUNICATO UFFICIALE.

In un momento cruciale della stagione, le due istituzioni hanno ribadito la necessità di procedere con la massima attenzione e trasparenza, evitando decisioni affrettate e attenendosi rigorosamente alle norme che regolano lo sport professionistico. Centrale, in questo percorso, è anche il ruolo della Commissione indipendente di vigilanza, i cui riscontri costituiscono la base dell’azione federale e di lega.

Di seguito il comunicato ufficiale diffuso al termine dell’incontro:

Si è tenuto questo pomeriggio un confronto tra il Presidente federale Giovanni Petrucci e il Presidente della Lega Basket Serie A Maurizio Gherardini.

L’incontro ha avuto ad oggetto la posizione di Trapani Shark, con un’analisi complessiva dei profili rilevanti, dello stato dell’arte e dei possibili scenari evolutivi.

La FIP e la LBA ritengono che la situazione debba essere gestita con la massima attenzione e trasparenza, al fine di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti e il regolare svolgimento del Campionato di Serie A.

FIP e LBA ribadiscono, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di aver agito e di agire nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di legge riferite allo sport professionistico e sulla base di quanto pervenuto, allo stato, da parte della Commissione indipendente di vigilanza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook