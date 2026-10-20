I più presenti 13) Daniel Hackett

Daniel Hackett nasce a Forlimpopoli il 19/12/1987. Il nome completo all’anagrafe è Daniel Lorenzo Hackett. È figlio dell’americano Rudolph Anthony Hackett detto Rudy che, dopo una breve esperienza tra i professionisti dell’ABA e dell’NBA, ha a lungo giocato in Italia, a Forlì, Livorno, Reggio Emilia e Porto San Giorgio, realizzando quasi 4000 punti in Serie A. Daniel Hackett cresce cestisticamente nelle formazioni giovanili di Pesaro, prima di volare alla High School di St. John Bosco di Bellflower. Poi va l’University of Southern California dove gioca con i Trojans. Nel 2009 la sua prima stagione da professionista, in Italia con la Benetton Treviso. Nella stagione successiva ritorna a Pesaro e vi rimane per due campionati. Nel 2012 firma con la Mens Sana Siena: vince lo scudetto e riceve anche il premio MVP delle finali. Nello stesso anno è MVP di Coppa Italia e Supercoppa, competizioni vinte sempre dalla squadra toscana. Nel 2013/14 dopo i primi mesi trascorsi a Siena, Daniel Hackett passa all’Olimpia Milano e vince ancora uno scudetto.

Le esperienze di Daniel Hackett all’estero

Nel 2015 Daniel Hackett va in Grecia, all’Olympiacos, squadra con la quale vince un campionato. Dopo due stagioni nella squadra greca passa al Bamberg, in Germania. In seguito va al CSKA Mosca dove vince due campionati, con anche il premio MVP nella stagione 2020/21, una Supercoppa di Russia e un’Eurolega nel 2018/19. Hackett conta anche 114 presenze con la Nazionale italiana.

L’arrivo alla Virtus

Alla Virtus Daniel arriva nei primi giorni di marzo del 2022. Dice subito: «Penso di portare a Bologna il mio spirito di giocatore che scende in campo per dare il 100%, per facilitare i compagni, difendere, buttarsi sui palloni e fare la cosa giusta per vincere la partita».

Con la canotta bianconera Daniel Hackett ha vinto l’Eurocup nel 2022, la Supercoppa nel 2024 e lo scudetto nel 2025. In questa stagione 2026/27 è capitano delle V nere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook