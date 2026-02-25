Bernardeschi tra il sogno Bologna e quello mondiale

Federico Bernardeschi, fin dal principio del suo rientro in Italia, precisamente a Bologna, ha sollevato stupore e curiosità non solo fra i tifosi, ma anche tra gli addetti ai lavori. Inizialmente è sembrato ingolfato, poco incline a tornare sui passi del recente passato. E invece, con il passare dei mesi, il numero dieci che (nel corso della sua carriera), ha sempre dato -relativamente- una scarsa importanza ai commenti altrui, è rinato. Nelle ultime due partite è stato l’assist-man di Torino per Castro prima, e ha trasformato lunedì sera il rigore decisivo contro l’Udinese, restituendo al Bologna una vittoria in casa in campionato che mancava da novembre (2-0 contro il Napoli). Uomo spogliatoio e fattore fondamentale in campo: c’è chi ha già iniziato a chiederne la convocazione per i play-off del Mondiale 2026.

Bernardeschi ed il futuro

Già perché il calciatore dopo l’andata contro i friulani in cui si sbloccò, segnò nelle notti europee di Bologna (con il Salisburgo) e di Vigo. Il bottino personale recita 5 gol e 1 assist. «Sono qui con il sogno di riconquistare la nazionale nell’anno che porta ai mondiali». Questo è l’obiettivo del professionista. Il calciatore ci ha messo del suo, non è un protagonismo fine a sé stesso, anzi, il contrario: Bernardeschi è leader tecnico in campo e comportamentale in spogliatoio; tanto basta per spiegare come il numero dieci si sia presentato ai compagni. La fiducia nutrita nei suoi confronti deriva anche dal momento difficile in cui il Bologna ha navigato a vista per mesi: Bernardeschi ha preso per mano lo spogliatoio e ha cercato di condurlo fuori dalla tempesta, nonostante l’infortunio alla spalla che lo costringeva fuori dal campo.

La nazionale

L’obiettivo del calciatore ha incontrato il favore dei bolognesi prima e degli italiani poi. Sui social sono tante le richieste che incoraggiano Gattuso a convocarlo per i delicati spareggi di fine marzo. L’esperienza, le doti balistiche e la maestria del numero dieci potrebbero rivelarsi delle garanzie in un momento complicato del nostro movimento calcistico.

Fonte: Marcello Giordano, il Resto del Carlino

